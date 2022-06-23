Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 6 numara yeni aday Vinicius Souza

6 numara takviyesini yapmak için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler listesinde bulunan 3 isimden William Carvalho ve Willian Arao için resmi tekliflerini kulüplerine iletmişti. Yönetim son olarak da Vinicius Souza için girişimlere başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduren Lommel'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Ancak Belçika kulübünün Vinicius için kapıyı 9 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Fenerbahçe ve Lommel arasında pazarlıkların sürmesi bekleniyor. Jorge Jesus'un öncelikli tercihlerinin Carvalho ve Vinicius olduğu, bu iki ismin bitirilememesi halinde büyük oranda anlaşılan Arao'nun kadroya katılacağı öğrenildi.