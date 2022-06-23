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    • 23.06.2022 15:54
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    • 23.06.2022 15:56
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    Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sezonu açıyor! 6 maç yapacaklar...

    Beşiktaş haberleri... Son dakika Beşiktaş haberleri... Valerien Ismael'in çalıştırdığı Beşiktaş'ta futbol A takımının hazırlık maçı programı belli oldu. Sezonu 27 Haziran'da açacak olan siyah beyazlılar, yeni transferleri Romain Saiss'in eski takımı Wolverhampton Wanderers'ın da içinde bulunduğu 6 hazırlık maçı yapacak. Kartal, kapı hangi ülkede yapacak? Detaylar haberimizde...

    Beşiktaş sezonu açıyor!

    Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul'da 1 hazırlık maçı yapacak.

    Siyah-beyazlı kulüpte yapılan bilgilendirmeye göre, futbol A takımının hazırlık maçı programı belli oldu.

    2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak siyah-beyazlı takım, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampta olacak.

        Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:

        9 Temmuz Cumartesi:

        16.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)

        12 Temmuz Salı:

        16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

        15 Temmuz Cuma:

        18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

        23 Temmuz Cumartesi:

        19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

        26 Temmuz Salı:

        19.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

        30 Temmuz Cumartesi:

        19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

        Not: Verilen müsabaka saatleri, yerel saatlerdir.

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