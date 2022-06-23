Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sezonu açıyor! 6 maç yapacaklar...

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul'da 1 hazırlık maçı yapacak.
Siyah-beyazlı kulüpte yapılan bilgilendirmeye göre, futbol A takımının hazırlık maçı programı belli oldu.
2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak siyah-beyazlı takım, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampta olacak.