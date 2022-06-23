Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına dün Samandıra'da Makedon ekibi Shkupi karşısında çıktı. Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Lincoln Henrique ve Bruma maça ilk 11'de başladı. Shkupi maçta 13. dakikada Adentunji ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln 16. dakikada attığı golle skora denge getirdi. 47. dakikada Adentunji, Shkupi'yi bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Maçın sonucunu ise Muhammed Gümüşkaya 83. dakikada attığı golle belirledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
ADANA DEMİR'DEN BALO KARARI!
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Adana Demirsporlu Mario Balotelli bir anda transferin gözdesi haline geldi. İtalyan yıldızın ismi bir süredir Galatasaray ve Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie A ekibi Monza ile anılıyordu. Ancak Adana Demirspor'dan Balotelli ile ilgili net bir açıklama geldi. Başkan Murat Sancak, "İddia edildiği gibi Galatasaray'la görüşmemiz olmadı. Yurt dışından teklifler aldık ama hiçbirini kabul etmedik. Balotelli takımda kalacak" ifadesini kullandı.
BALDE'NİN TALEBİ 2.1 MİLYON EURO
Cagliari ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Keita Balde'nin ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. İtalyan basınına göre 27 yaşındaki Senegalli forvetin yıllık 2.1 milyon Euro maaş talebi var. Balde'nin Galatasaray'ın önceliği olmadığı öğrenildi.