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    Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kaldı

    Fenerbahçe, hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kaldı. Sarı- Lacivertliler’in gollerini Lincoln ve Muhammed attı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener görücüye çıktı

    Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına dün Samandıra'da Makedon ekibi Shkupi karşısında çıktı. Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Lincoln Henrique ve Bruma maça ilk 11'de başladı. Shkupi maçta 13. dakikada Adentunji ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln 16. dakikada attığı golle skora denge getirdi. 47. dakikada Adentunji, Shkupi'yi bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Maçın sonucunu ise Muhammed Gümüşkaya 83. dakikada attığı golle belirledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



    ADANA DEMİR'DEN BALO KARARI!
    Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Adana Demirsporlu Mario Balotelli bir anda transferin gözdesi haline geldi. İtalyan yıldızın ismi bir süredir Galatasaray ve Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie A ekibi Monza ile anılıyordu. Ancak Adana Demirspor'dan Balotelli ile ilgili net bir açıklama geldi. Başkan Murat Sancak, "İddia edildiği gibi Galatasaray'la görüşmemiz olmadı. Yurt dışından teklifler aldık ama hiçbirini kabul etmedik. Balotelli takımda kalacak" ifadesini kullandı.



    BALDE'NİN TALEBİ 2.1 MİLYON EURO
    Cagliari ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Keita Balde'nin ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. İtalyan basınına göre 27 yaşındaki Senegalli forvetin yıllık 2.1 milyon Euro maaş talebi var. Balde'nin Galatasaray'ın önceliği olmadığı öğrenildi.



        İKİ SENE SONRA G.SARAY'A GELEBİLİRİM
        Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, iki sene sonra G.Saray'a gidebileceğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Bu sene ve gelecek sene Galatasaray'a gelmem zor. Galatasaray taraftarları 2 sene sonra ümitlenebilirler, çünkü kontratım bitecek." dedi. Hakan, "G.Saray ile kupa kazanmak hayalim" diye konuştu.



        MARLON'DA YENİ FORMÜL
        FIFA'nın "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ile anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" kararı sonrası gözler Trabzonspor'un transfer gündemindeki Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı stoperi Marlon Santos'a çevrilmişti. Daha önce yapılan görüşmelerde yüksek bonservis bedeliyle Trabzonspor'a zorluk çıkartan Ukrayna ekibinin, FIFA'nın kararı sonrası eli kolu bağlandı. Bunun üzerine Trabzonspor Ukrayna ekibine son bir teklif yaptı. Bu teklifte FIFA'nın tanıdığı süre boyunca oyuncuyu kiralama oldu. 26 yaşındaki futbolcunun da kulübüyle görüşerek ayrılık talebini bir kez daha yineleyeceği belirtildi. Trabzonspor kiralama teklifine satın alma opsiyonu maddesi de eklettirmeyi planlıyor.
        Yunus Emre SEL



        ÇOK GÜZEL BİR TAKIM KURACAĞIZ
        Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında üyelere seslendi. Özbek, "Geçen yıldan gelen eksikleri tecrübelerimizle gidermek istiyoruz. Cenk Ergün'le anlaştık. Cumhuriyetin 100. yılında başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Transfer çalışmalarına başlıyoruz. Çok güzel bir takım kuracağız, bu konuda hiç endişe etmeyin. Kombinelerimiz satışa çıktı. Kombinelere ilgi göstermeniz bizim için önemli. Galatasaray; 4 büyük kulüp içinde mali durumu en iyi olan kulüptür. Çok kararlıyım, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağım! 1. hedefim camiada barışı sağlamak, sevgi iklimi oluşturmak... Birbirimizi sevmek hiç de zor değil. Yaptığımız projelerde o yüzden desteğiniz Galatasaray için çok önemli. Bu projeler, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını hazırlayan projelerdir" dedi.



            WEGHORST BOŞTA KALDI
            Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Weghorst'u E.Frankfurt ve Dortmund istiyordu. Ancak iki Alman kulübe de kadroya forvet takviyesi yapınca Hollandalı oyuncu boşta kaldı. Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt veren ancak iki Alman kulübünden teklif gelince geri adım atan Hollandalı yıldız "Ailemle görüşüp kararımı ona göre vereceğim" demişti. Burnley'den ayrılma kararı alan Hollandalı oyuncuya şu ana kadar en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ortaya çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi "Weghorst ile ekonomik olarak anlaştık. Onun vereceği kararı bekliyoruz" demişti. Yönetim bir kaç gün içinde Weghorst ile yeniden görüşüp transferi olumlu olumsuz sonuçlandıracak.



            KARTAL CABRAL İÇİN BASTIRIYOR
            Teknik Direktör Valerien İsmael'in isteği doğrultusunda kanatları güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sol kanat için Jovane Cabral'ın ismi ön plana çıktı. Bonservisi Sportig Lizbon'da olan ancak geçen sezon Lazio'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için görüşmeler sürüyor. 2023'te sözleşmesi bitecek Cabral'ın mukavelesini uzatma kararı alan Portekiz kulübünün duruma göre yıldız futbolcuyu 1 yıl kiralamaya sıcak bakacağı öğrenildi. Yeşil Burun Adalı futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Lazio'da geçirdi. Cabral, Lazio'da 4 maçta süre aldı. Cabral sol kanatın yanı sıra forvette de görev alabiliyor.



            MİNAMİNO MONACO'DA
            Monaco, Liverpool'dan Japon oyuncu Takumi Minamino'yu 15 milyon euro + 3 milyon euro bonusla transfer etti. Minamino, geçen sezon Liverpool formasıyla 22 maçta 10 gol kaydetti.



                BAYERN, SADİO MANE'Yİ RESMEN AÇIKLADI
                Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Liverpool'dan Sadio Mane'yi kadrosuna kattı. Bavyera ekibi, Senegalli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devi, yıldız futbolcu için İngiliz kulübüne bonuslar dahil 40 milyon euro ödeyecek. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla ile 51 maçta 23 gol,5 asistle oynamıştı.



                RIZA KAYAALP ROMA'DA ALTIN MADALYA KAZANDI
                Milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı. 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı.



                EFES, ANTE ZİZİC'İ RENKLERİNE BAĞLADI
                Anadolu Efes, Maccabi'den ayrılan Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivotla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 31 maça çıkan Zizic, 12,2 sayı, 5 ribaund ortalamaları yakaladı. Zizic, İsrail Liginde ise maç başına 10,4 sayı, 5,8 ribaund üretti.

                AYRILIKLAR NETLEŞİYOR
                Fırtına'da kiralıktan dönen Anıl Başaran, Muhammet, Taha Tunç ve Atakan Gündüz'ün sözleşmeleri fesih ediliyor. sıra Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can, Koray Kılınç, Kerem, Behlül Aydın, Ahmet Baha ve Ebrar ile de görüşme yapılacağı öğrenildi.

                ALTINORDU ŞANSSIZLIĞI
                Trabzonspor son 3 sezonda Altınordu'dan 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Salih Kavrazlı, Atakan Gündüz, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe ve son olarak Enis Destan kadroya dahil edildi. Bu oyuncuların hiçbiri yeni sezon planlamasında düşünülmezken, sadece Enis'in kiralanması bekleniyor.

                FENERBAHÇE BEKO'DA FLOYD İLE YOLLAR AYRILDI
                ING Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, sezon ortasında takıma katılan ABD'li pivot Jevhyve Floyd ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya emekleri için teşekkür edildi. Öte yandan, Sarı-Lacivertli ekip, 9 sezondur kulübün formasını giyen kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

                OLYMPİAOS, BARTZOKAS'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
                THY EuroLeague takımlarından Olympiakos, Yunan başantrenörü Georgios Bartzokas'ın kontratının 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Tecrübeli hoca, Olympiakos ile bu sezon Yunanistan Ligi finallerinde Panathinaikos'u 3-0 ile geçerek şampiyonluk yaşadı. Yunan başantrenör 2013 yılında da Olympiakos ile Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.

                VEFA TEMEL GİRESUNSPOR'DA
                Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, genç futbolcu Vefa Temel'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu bir süre önce Bursaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

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                Haberler Spor Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kaldı
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