Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kaldı





EFES, ANTE ZİZİC'İ RENKLERİNE BAĞLADI

Anadolu Efes, Maccabi'den ayrılan Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivotla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 31 maça çıkan Zizic, 12,2 sayı, 5 ribaund ortalamaları yakaladı. Zizic, İsrail Liginde ise maç başına 10,4 sayı, 5,8 ribaund üretti.



AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Fırtına'da kiralıktan dönen Anıl Başaran, Muhammet, Taha Tunç ve Atakan Gündüz'ün sözleşmeleri fesih ediliyor. sıra Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can, Koray Kılınç, Kerem, Behlül Aydın, Ahmet Baha ve Ebrar ile de görüşme yapılacağı öğrenildi.



ALTINORDU ŞANSSIZLIĞI

Trabzonspor son 3 sezonda Altınordu'dan 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Salih Kavrazlı, Atakan Gündüz, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe ve son olarak Enis Destan kadroya dahil edildi. Bu oyuncuların hiçbiri yeni sezon planlamasında düşünülmezken, sadece Enis'in kiralanması bekleniyor.



FENERBAHÇE BEKO'DA FLOYD İLE YOLLAR AYRILDI

ING Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, sezon ortasında takıma katılan ABD'li pivot Jevhyve Floyd ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya emekleri için teşekkür edildi. Öte yandan, Sarı-Lacivertli ekip, 9 sezondur kulübün formasını giyen kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.



OLYMPİAOS, BARTZOKAS'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

THY EuroLeague takımlarından Olympiakos, Yunan başantrenörü Georgios Bartzokas'ın kontratının 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Tecrübeli hoca, Olympiakos ile bu sezon Yunanistan Ligi finallerinde Panathinaikos'u 3-0 ile geçerek şampiyonluk yaşadı. Yunan başantrenör 2013 yılında da Olympiakos ile Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.



VEFA TEMEL GİRESUNSPOR'DA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, genç futbolcu Vefa Temel'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu bir süre önce Bursaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

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