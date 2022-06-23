Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.06.2022 17:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2022 17:11
    ABONE OL

    Fenerbahçe haberleri: Bruma'dan olay sözler! Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi...

    Fenerbahçe haberleri... Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer edilen Bruma, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bir dönem Galatasaray ve Gaziantep forması da giyen futbolcu, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

    Bruma’dan olay sözler! Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi...

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Armindo Bruma, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye katıldığı için çok mutlu olduğunu söylerken, hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini de belirtti.

    JESUS ÇALIŞKANLIĞI

    Çiçeği burnunda teknik direktör Jorge Jesus'un çalışmayı çok sevdiğini belirten Bruma, "Jorge Jesus, dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu zaten herkes tanıyor. Onun hakkında konuşmama gerek yok. Çalışmayı gerçekten çok seviyor. Çok çalışkan birisi. Ona birazcık zaman da tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekiyor. Hiç şüphe yok ki alıştıktan sonra güzel bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

    FORMA REKABETİ İSTİYOR

    Kulüp içerisinde forma rekabetinin fayda sağlayacağını belirten Bruma, "Fenerbahçe daha da fazla oyuncu alırsa takımdaki forma rekabetini daha da arttıracağını düşünüyorum. Çünkü sizin pozisyonunuzda en az sizin kadar başka bir oyuncu olduğu zaman bu sizi daha fazla çalışmaya, daha fazla istemeye ve daha fazla disiplinli olmaya iter. Bunun da kulübe faydası olacağını düşünüyorum. Forma rekabetinin her zaman kulüp lehine olduğunu düşünüyorum." dedi.

        FENERBAHÇE'Yİ ÖVDÜ

        Süper Lig'i ve Fenerbahçeli taraftarları öven futbolcu, "Arkadaşlarıma hep Türkiye Ligi'nin iyi bir lig olduğunu söylüyorum. Taraftarlar ve stadyumlar harika. Burada kendimi evimde hissediyorum. Burada kendimi evimde hissetmemin sebebi, insanlar beni seviyor. Ben bu ülkeyi seviyorum. Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye Ligi'nde taraftarların futbola olan ilgisi, futbolcuların da mesleklerine karşı daha fazla motivasyon ve tutku yaşamasını sağlıyor. Hele Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, harika taraftarların olduğu bir takımda oynuyorsanız bu gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Şükürler olsun ki buradayım." dedi.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması gerektiğini belirten Bruma, ""Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ister. Bu hem kulüp hem futbolcular hem de taraftarlar için büyük bir motivasyon. Fenerbahçe'nin tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi gerekiyor. Taraftarların tekrardan mutlu olmaya geri dönmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Uzun bir sezon olacak ama çok çalışacağız," ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        En kalitelisi bulundu! Adana’da petrol heyecanı
        Haberler Spor Fenerbahçe haberleri: Bruma'dan olay sözler! Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi...
            SON DAKİKA