Fenerbahçe haberleri: Bruma'dan olay sözler! Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Armindo Bruma, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye katıldığı için çok mutlu olduğunu söylerken, hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini de belirtti.
JESUS ÇALIŞKANLIĞI
Çiçeği burnunda teknik direktör Jorge Jesus'un çalışmayı çok sevdiğini belirten Bruma, "Jorge Jesus, dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu zaten herkes tanıyor. Onun hakkında konuşmama gerek yok. Çalışmayı gerçekten çok seviyor. Çok çalışkan birisi. Ona birazcık zaman da tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekiyor. Hiç şüphe yok ki alıştıktan sonra güzel bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
FORMA REKABETİ İSTİYOR
Kulüp içerisinde forma rekabetinin fayda sağlayacağını belirten Bruma, "Fenerbahçe daha da fazla oyuncu alırsa takımdaki forma rekabetini daha da arttıracağını düşünüyorum. Çünkü sizin pozisyonunuzda en az sizin kadar başka bir oyuncu olduğu zaman bu sizi daha fazla çalışmaya, daha fazla istemeye ve daha fazla disiplinli olmaya iter. Bunun da kulübe faydası olacağını düşünüyorum. Forma rekabetinin her zaman kulüp lehine olduğunu düşünüyorum." dedi.