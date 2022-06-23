Fenerbahçe haberleri: Bruma'dan olay sözler! Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi...

FENERBAHÇE'Yİ ÖVDÜ

Süper Lig'i ve Fenerbahçeli taraftarları öven futbolcu, "Arkadaşlarıma hep Türkiye Ligi'nin iyi bir lig olduğunu söylüyorum. Taraftarlar ve stadyumlar harika. Burada kendimi evimde hissediyorum. Burada kendimi evimde hissetmemin sebebi, insanlar beni seviyor. Ben bu ülkeyi seviyorum. Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye Ligi'nde taraftarların futbola olan ilgisi, futbolcuların da mesleklerine karşı daha fazla motivasyon ve tutku yaşamasını sağlıyor. Hele Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, harika taraftarların olduğu bir takımda oynuyorsanız bu gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Şükürler olsun ki buradayım." dedi.