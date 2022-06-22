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    Lille, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için teklif yapmaya hazırlanıyor

    Sven Botman’ın yerini doldurmak için harekete geçen Lille, Trabzonspor’un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için harekete geçti. Fransız ekibi 5 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte sizler için derlediğimiz 22 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Lille Ahmetcan için geliyor

    Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı Fransız ekibi Lille kadrosuna katmak istiyor. Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille kulübü, başarılı savunma oyuncusu Sven Botman'ın Paris SG, Newcastle United veya Milan'a transfer olması durumunda yerini doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Haberde, Lille kulübünün 19 yaşındaki genç savunma oyuncusunu transfer listesinin ilk sırasına yazdığı ve 5 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Öte yandan, Fransız kulübünün dışında Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve birçok Alman takımının da Ahmetcan Kaplan'ın peşinde olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavili takım ile 22 maça çıkan Kaplan, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Genç oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.



    DJANINY İLE YÜZ YÜZE
    Trabzonspor iç transferde sözleşme süresini uzatmak istediği Djaniny Semedo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncuyla varılan prensip anlaşmasını detaylandırmak için yüz yüze de bir görüşme yapılacak. Bu nedenle kamp çalışmaları için Trabzon'a gelecek olan oyuncuyla burada birebir görüşmeler yapılacak ve sözleşme süresini uzatmak için masaya oturulacak. Trabzonspor gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Djaniny ile bir yıl daha sözleşme imzalayıp toplamda sözleşme süresini iki yıla çıkartmak istiyor.



    PULGAR'I KARTAL'A ÖNERDİLER
    Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Erick Pulgar menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Medel ve Roco'nun menajerliğini de yapan Şilili oyuncunun menajeri Felicevich, Pulgar'ın Türkiye'yi sevdiğini, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu Beşiktaş forması giymeye hazır olduğunu anlattı. Fiorentina'nın Pulgar'ı serbest bırakmak istemesi durumunda siyahbeyazlı formayı giymek için hazır durumda İstanbul'a gelebileceğini söyledi. Pulgar için son kararı Fransız teknik adam Valerien İsmael verecek.



        JOVİC EL YAKIYOR
        İtalyan basınından Tuttomercato, santrfor Jovic'e Kartal'ın ilgisinin sürdüğünü iddia etti. Ancak Jovic, Real Madrid'den yıllık 6 milyon Euro maaş alıyor.



        BURAK YILMAZ SİTTARD'DA
        Burak Yılmaz'ın yeni adresi Fortuna Sittard oldu... Fransız ekibi Lille sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki Burak'ın Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard ile ilk 2 yılı futbolcu, sonraki 3 yılı ise antrenörlük için olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı kulüp tarafından resmen açıklandı. Adı bazı Süper Lig kulüpleri ile de anılan ancak tercihini Avrupa'da devam etmekten yana kullanan Burak Yılmaz, transferinin ardından, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz, kısa bir süre önce A Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı.



        E-SPOR TAKIMLARI 3 BÜYÜKLERİ GEÇTİ
        Dünyanın en değerli 10 e-spor takımının toplam değeri 3.5 milyar Dolar'a ulaştı. E-spor ekonomisi 3 büyükleri geride bırkatı. Forbes, e-spor sektörüne dair derlediği son verilerde dünyanın en değerli e-spor takımlarını paylaştı. En değerli 10 e-spor takımının toplam değeri 3,5 milyar dolar oldu. Birinci sırada 540 milyon Dolar ile Team SoloMid yer aldı. Ciddi bir ekonomiye ulaşan e-spor takımları, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş gibi dev kulüpleri ulaştıkları değerle geride bıraktı.



            1.5 YILDA YÜZDE 46 ARTTI
            En pahalı 10 e-spor takımının ortalama değeri son 1.5 yılda yüzde 46 oranında arttı. İlk 10'daki takımların ortalama değeri 353 milyon Dolar.



            ÖZBEK: ADA KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞTU!
            Başkan Dursun Özbek Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu. Ada sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Özbek adanın yeniden hizmete açılması için çalıştıklarını söyledi. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. sorumlusu Erden Timur, Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu. Özbek "Ada ile ilgili Galatasaraylılara müjdeyi vermek istiyorum. Allah'a şükür çözüme kavuştu. Bize ait olmayan bazı bölümler var. En kısa sürede onları da halledeceğiz." dedi. Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur da, "İş makinaları çalışmaya başladı. İdari sınırlamaların müsaade ettiği sürece çalışmalar sürecek. Adayı yeniden hizmete açmak için çalışıyoruz. Tüm çalışmalar hızla devam edecek. Teknik direktör konusu kısa süre içinde açıklanacak." açıklamasını yaptı.



            MERT MÜLDÜR FLORYA YOLUNDA!
            Galatasaray İtalya'da Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için harekete geçti. Sacha Boey'i göndermeyi düşünen Sarı-Kırmızılılar bu bölgeye yerli bir takviye yapmak istiyor. Bu nedenle Okan Buruk'un isteği üzerine Mert Müldür için Sassuolo ile temasa geçildi. İtalyan kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mert'in de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak İtalyan kulübünün bonservis için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Galatasaray'ın Sassuolo ile pazarlık masasına oturup bu rakamı aşağı çekmeye çalışacağı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın İtaylanlar'a 5 milyon Euro bonservis önereceği ifade edildi. Sassuolo'nun ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.



                MEYER GERİ DÖNDÜ
                Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan, sonrasında sonrasında kiralanan Alman orta saha oyuncusu Max Meyer dün takıma katıldı ve idmana çıktı. Meyer'in yine başka bir takıma kiralanması ya da satılması bekleniyor.



                TARİH YAZMAK İÇİN BURADAYIM
                Fenerbahçe Beko coach Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan coach, "Tarih yazmak için buradayım" dedi. Fenerbahçe, daha önce anlaşma sağladığı Yunan coach Dimitris Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Itoudis için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi. İlk sözleri Türkçe 'Günaydın, merhaba' olan coach Dimitris Itoudis, "Onur duyuyorum, onurluyum, çok şanslıyım ve görevimin, sorumluluğumun farkındayım. Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum ve bunun için Başkanımız Ali Koç ve yöneticimiz Sertaç Bey, milyonlarca taraftar, Maurizio Gherardini ve Derya'ya bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarım Fenerbahçe'ye güzel bir tarih yaşatmak, tarihini devam ettirmek, tarih yazmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız" dedi.



                FENERBAHÇE'YE TATİLE GELMEDİM
                Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Sarı-Lacivertli kulübü Instagram'da takip etmeyi bırakmasının ardından ortaya atılan iddiaları üzerine açıklama yaptı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından, "Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" dedi ve F.Bahçe'yi tekrardan sosyal medyada takibe aldı. Takımda kalacağını bir kez daha dile getirdi.



                    KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE KOÇ DÖNEMİ
                    Kulüpler Birliği'nde Ahmet Ağaoğlu'dan boşalan başkanlık koltuğuna Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oturdu. Dün yapılan toplantının ardından Ağaoğlu ile birlikte kameraların karşısına çıkan Ali Koç, "Ahmet Ağaoğlu hiçbir zaman sadece kendi kulübünü değil hepimizin sorunları için uğraştı. Çıtayı bizim için yükseltti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu çıtayı yeni federasyonumuzla daha da yükseğe çıkarırız" ifadesini kullandı.



                    VESELY, FENERBAHÇE'DEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI
                    8 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Jan Vesely, takımdan ayrıldığını duyurdu. Çek yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak ve bir gün yeniden Türkiye'ye dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak" ifadelerini kullandı.



                    TELEKOM, ERKAN YILMAZ'I KADROSUNA KATTI
                    ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'nden Erkan Yılmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada," Ailemize hoş geldin Erkan Yılmaz." İfadelerine yer verildi. Geçen sezon 6.2 sayı ve 1.8 asist ortalamasıyla mücadele eden Yılmaz, Bahçeşehir Koleji ile Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.



                        RENNES, KAAN AYHAN İÇİN SASSOULO'YA TEKLİF YAPTI
                        LİGUE 1 takımlarından Rennes, Sassoulo'da forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan için kulübüne resmi teklif yaptığını iddia edildi. Fussballs Transfers adlı internet sitesinde yer alan haberde, Fransız kulübünün yıldız stoper için temaslara başladığını ve 5 milyon euro'luk bir teklif yaptığını öne sürüldü. Kaan'ın sözleşmesi 2024'te sona erecek.



                        AHMET DÜVERİOĞLU F. EXTRA BURSASAPOR'DA
                        ING Basketbol Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan pota altı oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada," Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.



                        RANGERS, MCGREGOR'LA YENİDEN ANLAŞTI
                        Glasgow Rangers, tecrübeli file bekçisi Allan McGregor'ın kontratını 1 yıl uzattığını duyurdu. İmza töreninde konuşan 40 yaşındaki kaleci," Açıkçası memnun oldum. Birçok insanla bunun hakkında konuştum. Herkes mümkün olduğunca uzun süre oynamamı söyledi."diye konuştu. İskoç kaleci, 2012-2013 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.



                            SAMSUN, GAETAN LAURA'YI RESMEN KADROSUNA KATTI
                            Spor Toto 1.Lig takımlarından Samsunspor, Fransız forvet Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kırmızı- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada," Kulübümüz son olarak Paris FC forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

                            SAMPDORİA KARTAL'I BEKLİYOR
                            Serie A ekibi, hazırlık döneminde Beşiktaş'la dostluk maçında karşılaşmak için Siyah-Beyazlılar'a talepte bulundu. Beşiktaş henüz yanıt vermezken, İtalyan ekibinin Serdar Saatçı'yı da görmek istediği gelen bilgiler arasında.

                            DİVAN CUMARTESİ TOPLANIYOR
                            Trabzonspor'un Divan Kurulu toplantısı Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Divan Genel Kurulu'na Başkan Ahmet Ağaoğlu da katılacak.

                            İPEK ER, WİMBLEDON'DA İLK TURDA ELENDİ
                            İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar 1. eleme turunda Özbekistan'dan dünya 204 numarası Nigina Abduraimova'yla eşleşen İpek Er, rakibi karşısında ilk seti 6-0 almasına rağmen, sonraki setleri 6-4 ve 6-2 kaybederek sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Dünya 168 numarası İpek Öz, böylece Wimbledon'a elemelerde veda etti.

                            PINAR KARŞIYAKA, BERKAN DURMAZ'LA NİKAH TAZELEDİ
                            ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada,2021-2022 sezonunda kadroda yer alan Berkan Durmaz'ın 2 yıl daha Yeşil-Kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Karşıyaka'ya transfer olmuştu.

                            KENAN SİPAHİ PINAR KARŞIYAKA'DA
                            ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te oynayan Kenan Sipahi'nin 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi. Kenan, "Geri döndüğüm için mutluyum" dedi.

                            SENSİBİLE'NİN GÜNLÜĞÜ 100 BİN LİRA
                            G.Saray'da Burak Elmas yönetimi tarafından göreve getirilen Sensibile 5 ay için 650 bin Euro'yu cebine koydu. 150 gün görevde kalan İtalyan sportif direktörün günlüğü böylelikle 100 bin lirayı buluyor. Sensibile'ye ödenecek para sosyal medyada büyük tepki çekerken İtalyan futbol adamı alacağında hiç indirim yapmadı.

                            DİAGNE VE FEGHOULİ PANATHİNAİKOS'A
                            Kadroda düşünülmeyen Diagne'ye Yunanistan'ın Panathinaikos takımı talip oldu. Yunan kulübü ayrıca G.Saray ile sözleşmesi biten Feghouli'ye de teklif yaptı. Diagne'nin G.Saray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

                            HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
                            Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanda temponun bir hayli yüksek olduğu ve bazı futbolcuların bir hayli zorlandığı belirtildi.

                            PENDİKSPOR, KAPPEL VE THİAM'I KADROSUNA KATTI
                            Spor Toto 1.Lig ekibi Pendikspor, Altay'dan kanat oyuncusu Leandro Kappel ile sözleşme imzaladı. Kappel, kulübün ilk yabancı futbolcusu oldu. İstanbul kulübü, "Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık." denildi. İstanbul kulübü, Altay'dan Khaly Thiam'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

                            BENFİCA, DAVİD NERES'İ RENKLERİNE BAĞLADI
                            Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Shakhtar Donetsk'den Brezilyalı orta saha David Neres'i kadrosuna kattı. Portekiz kulübü, Sambacı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Neres, Ocak ayında Ajax'tan Shakhtar'a transfer olmuş ama Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle maça çıkamadan Ukrayna temsilcisinden ayrıldı.

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                            Haberler Spor Lille, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için teklif yapmaya hazırlanıyor
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