Lille, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için teklif yapmaya hazırlanıyor





SAMSUN, GAETAN LAURA'YI RESMEN KADROSUNA KATTI

Spor Toto 1.Lig takımlarından Samsunspor, Fransız forvet Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kırmızı- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada," Kulübümüz son olarak Paris FC forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.



SAMPDORİA KARTAL'I BEKLİYOR

Serie A ekibi, hazırlık döneminde Beşiktaş'la dostluk maçında karşılaşmak için Siyah-Beyazlılar'a talepte bulundu. Beşiktaş henüz yanıt vermezken, İtalyan ekibinin Serdar Saatçı'yı da görmek istediği gelen bilgiler arasında.



DİVAN CUMARTESİ TOPLANIYOR

Trabzonspor'un Divan Kurulu toplantısı Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Divan Genel Kurulu'na Başkan Ahmet Ağaoğlu da katılacak.



İPEK ER, WİMBLEDON'DA İLK TURDA ELENDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar 1. eleme turunda Özbekistan'dan dünya 204 numarası Nigina Abduraimova'yla eşleşen İpek Er, rakibi karşısında ilk seti 6-0 almasına rağmen, sonraki setleri 6-4 ve 6-2 kaybederek sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Dünya 168 numarası İpek Öz, böylece Wimbledon'a elemelerde veda etti.



PINAR KARŞIYAKA, BERKAN DURMAZ'LA NİKAH TAZELEDİ

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada,2021-2022 sezonunda kadroda yer alan Berkan Durmaz'ın 2 yıl daha Yeşil-Kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Karşıyaka'ya transfer olmuştu.



KENAN SİPAHİ PINAR KARŞIYAKA'DA

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te oynayan Kenan Sipahi'nin 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi. Kenan, "Geri döndüğüm için mutluyum" dedi.



SENSİBİLE'NİN GÜNLÜĞÜ 100 BİN LİRA

G.Saray'da Burak Elmas yönetimi tarafından göreve getirilen Sensibile 5 ay için 650 bin Euro'yu cebine koydu. 150 gün görevde kalan İtalyan sportif direktörün günlüğü böylelikle 100 bin lirayı buluyor. Sensibile'ye ödenecek para sosyal medyada büyük tepki çekerken İtalyan futbol adamı alacağında hiç indirim yapmadı.



DİAGNE VE FEGHOULİ PANATHİNAİKOS'A

Kadroda düşünülmeyen Diagne'ye Yunanistan'ın Panathinaikos takımı talip oldu. Yunan kulübü ayrıca G.Saray ile sözleşmesi biten Feghouli'ye de teklif yaptı. Diagne'nin G.Saray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanda temponun bir hayli yüksek olduğu ve bazı futbolcuların bir hayli zorlandığı belirtildi.



PENDİKSPOR, KAPPEL VE THİAM'I KADROSUNA KATTI

Spor Toto 1.Lig ekibi Pendikspor, Altay'dan kanat oyuncusu Leandro Kappel ile sözleşme imzaladı. Kappel, kulübün ilk yabancı futbolcusu oldu. İstanbul kulübü, "Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık." denildi. İstanbul kulübü, Altay'dan Khaly Thiam'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.



BENFİCA, DAVİD NERES'İ RENKLERİNE BAĞLADI

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Shakhtar Donetsk'den Brezilyalı orta saha David Neres'i kadrosuna kattı. Portekiz kulübü, Sambacı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Neres, Ocak ayında Ajax'tan Shakhtar'a transfer olmuş ama Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle maça çıkamadan Ukrayna temsilcisinden ayrıldı.

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