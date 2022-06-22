Lille, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için teklif yapmaya hazırlanıyor

Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı Fransız ekibi Lille kadrosuna katmak istiyor. Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille kulübü, başarılı savunma oyuncusu Sven Botman'ın Paris SG, Newcastle United veya Milan'a transfer olması durumunda yerini doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Haberde, Lille kulübünün 19 yaşındaki genç savunma oyuncusunu transfer listesinin ilk sırasına yazdığı ve 5 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Öte yandan, Fransız kulübünün dışında Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve birçok Alman takımının da Ahmetcan Kaplan'ın peşinde olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavili takım ile 22 maça çıkan Kaplan, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Genç oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
DJANINY İLE YÜZ YÜZE
Trabzonspor iç transferde sözleşme süresini uzatmak istediği Djaniny Semedo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncuyla varılan prensip anlaşmasını detaylandırmak için yüz yüze de bir görüşme yapılacak. Bu nedenle kamp çalışmaları için Trabzon'a gelecek olan oyuncuyla burada birebir görüşmeler yapılacak ve sözleşme süresini uzatmak için masaya oturulacak. Trabzonspor gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Djaniny ile bir yıl daha sözleşme imzalayıp toplamda sözleşme süresini iki yıla çıkartmak istiyor.
PULGAR'I KARTAL'A ÖNERDİLER
Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Erick Pulgar menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Medel ve Roco'nun menajerliğini de yapan Şilili oyuncunun menajeri Felicevich, Pulgar'ın Türkiye'yi sevdiğini, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu Beşiktaş forması giymeye hazır olduğunu anlattı. Fiorentina'nın Pulgar'ı serbest bırakmak istemesi durumunda siyahbeyazlı formayı giymek için hazır durumda İstanbul'a gelebileceğini söyledi. Pulgar için son kararı Fransız teknik adam Valerien İsmael verecek.