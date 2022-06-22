Galatasaray'ın yeni teknik çalıştırıcısı Okan Buruk bugün açıklanıyor

Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni teknik direktör olarak ilan edilmesi için geri sayıma geçildi... Teknik direktör Domenec Torrent ile yolları resmen ayıran Sarı- Kırmızılılar, teknik direktörlük görevi için anlaştığı Okan Buruk'u bugün resmen açıklayacak... Çocuğunun tedavisi için bir süredir Paris'te olan Okan Buruk, dün akşam İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün bugün resmen G.Saray'ın yeni teknik direktörü olarak duyuracağı Buruk ile gün içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca Okan Buruk'un sözleşmesinin 2 yıllık olacağı belirtiliyor. Bu arada Sarı-Kırmızılı yönetim Okan Buruk'un yıllardır birlikte çalıştığı yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun Fenerbahçe'de 6 sezon görev yapması nedeniyle teknik ekipte olmasına izin vermedi.
BURUK İÇİN ÖZEL KLİP HAZIRLANIYOR
Yönetim yıllar sonra Galatasaray'a teknik adam olarak dönecek olan Okan Buruk için özel bir klip hazırlattı. Okan Buruk'un 1993'te ayağının kırıldığı maç ile başlayacak klipte UEFA Kupası görüntüleri ile de yer alacak... Buruk 1991-2001 ve 2006-2008 yıllarında G.Saray'da oynamıştı.