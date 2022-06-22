Galatasaray'ın yeni teknik çalıştırıcısı Okan Buruk bugün açıklanıyor

Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni teknik direktör olarak ilan edilmesi için geri sayıma geçildi... Teknik direktör Domenec Torrent ile yolları resmen ayıran Sarı- Kırmızılılar, teknik direktörlük görevi için anlaştığı Okan Buruk'u bugün resmen açıklayacak... Çocuğunun tedavisi için bir süredir Paris'te olan Okan Buruk, dün akşam İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün bugün resmen G.Saray'ın yeni teknik direktörü olarak duyuracağı Buruk ile gün içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca Okan Buruk'un sözleşmesinin 2 yıllık olacağı belirtiliyor. Bu arada Sarı-Kırmızılı yönetim Okan Buruk'un yıllardır birlikte çalıştığı yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun Fenerbahçe'de 6 sezon görev yapması nedeniyle teknik ekipte olmasına izin vermedi.