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    Galatasaray transferde ilk hamleyi yaptı! Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı Fernando ile anlaşma sağladı

    Takımı Okan Buruk'a emanet etmeye hazırlanan Sarı- Kırmızılılar geçen sezonun flaş ismi Fernando ile el sıkıştı. Yönetim kısa süre içinde Antalya ile temasa geçerek transferi resmiyete dökecek.

    İlk bomba Fernando

    Seçim süreci nedeniyle transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray ilk bombayı patlatıyor. Dursun Özbek'in başkanlık koltuğu oturmasının ardından futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü getiren, teknik direktörlük için de Okan Buruk'la her konuda anlaşan Sarı- Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.



    DEVRE ARASI TRANSFER OLDU
    Transferde ilk olarak orta alanı takviye etmek için kolları sıvayan yönetim, Antalyasporlu Fernando Martins'le büyük oranda anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan ve performansıyla Süper Lig'e damga vuran Brezilyalı yıldızın sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu öğrenildi. Fernando'yu ikna eden Galatasaray'ın kısa süre içinde bu bedeli Antalyaspor'a ödeyerek bu işi bitireceği belirlendi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen 4 gol ve 4 asistle 8 gole direkt katkı yaptı.



    FRİKİK GOLLERİYLE TANINIYOR
    Önemli bir kariyere sahip olan Fernando Martins daha önce Gremio, Sampdoria, Spartak Moskova ve BJ Gouan formalarını da giydi. Uzaktan şutları, mücadeleci futbolu ve frikik golleriyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde 3 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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        Haberler Spor Galatasaray transferde ilk hamleyi yaptı! Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı Fernando ile anlaşma sağladı
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