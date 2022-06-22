Galatasaray transferde ilk hamleyi yaptı! Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı Fernando ile anlaşma sağladı





DEVRE ARASI TRANSFER OLDU

Transferde ilk olarak orta alanı takviye etmek için kolları sıvayan yönetim, Antalyasporlu Fernando Martins'le büyük oranda anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan ve performansıyla Süper Lig'e damga vuran Brezilyalı yıldızın sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu öğrenildi. Fernando'yu ikna eden Galatasaray'ın kısa süre içinde bu bedeli Antalyaspor'a ödeyerek bu işi bitireceği belirlendi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen 4 gol ve 4 asistle 8 gole direkt katkı yaptı.