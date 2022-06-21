Futbol haberleri.. Ronaldo'ya 1.5 milyon euro değerinde şok!

AFGANİSTAN'DA ÖZEL BİRLİKTEYDİ

Aracı kullanan kişinin ismi açıklanmazken, Ronaldo ve ailesinin korumalığını yapan Portekizli ikizlerin Afganistan'da seçkin bir özel kuvvetler birliğinde görev yaptığı biliniyor. Daha önce politikacıların ve önemli ismlerin korumalığını yapan ikizler, özel izinle Ronaldo'nun yanında göreve başlamıştı.