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    • Spor
    • 21.06.2022 11:29
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    • 21.06.2022 11:36
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    Futbol haberleri.. Ronaldo'ya 1.5 milyon euro değerinde şok!

    Spor haberleri... Futbol haberleri... Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 1.5 milyon Euro değerindeki arabası hurdaya çıktı. Peki Cristiano Ronaldo aracı kaza yaparken neredeydi? İşte detaylar...

    Ronaldo’ya 1.5 milyon euro değerinde şok!

    Lüks arabalara meraklı olan Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya şok bir haber geldi.

    Yıldız futbolcunun 1.5 milyon Euro değerindeki lüks arabası duvara çarptı ve araç kullanılamaz hale geldi.

    FREN İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

    İspanya'da bulunan Mallorca kentinde gerçekleşen kazada, aracı kullanan ismin yıldız futbolcunun koruması olduğu belirtildi. Korumanın araçtan yara almadan çıktığı ancak araçta ciddi bir hasar meydana geldiği gelen haberler arasında bulunuyor. Olayın gerçekleştiği yerde bulunan fren izleri dikkatleri çekti.

        AFGANİSTAN'DA ÖZEL BİRLİKTEYDİ

        Aracı kullanan kişinin ismi açıklanmazken, Ronaldo ve ailesinin korumalığını yapan Portekizli ikizlerin Afganistan'da seçkin bir özel kuvvetler birliğinde görev yaptığı biliniyor. Daha önce politikacıların ve önemli ismlerin korumalığını yapan ikizler, özel izinle Ronaldo'nun yanında göreve başlamıştı.

        Cristiano Ronaldo'nun tam 20.8 milyon Dolar değerinde araba koleksiyonu bulunuyor.

        Manchester United'ın yıldız ismi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Mallorca'da tatilde bulunuyor.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Spor Futbol haberleri.. Ronaldo'ya 1.5 milyon euro değerinde şok!
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