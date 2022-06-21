Futbol haberleri.. Ronaldo'ya 1.5 milyon euro değerinde şok!

Lüks arabalara meraklı olan Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya şok bir haber geldi.
Yıldız futbolcunun 1.5 milyon Euro değerindeki lüks arabası duvara çarptı ve araç kullanılamaz hale geldi.
FREN İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
İspanya'da bulunan Mallorca kentinde gerçekleşen kazada, aracı kullanan ismin yıldız futbolcunun koruması olduğu belirtildi. Korumanın araçtan yara almadan çıktığı ancak araçta ciddi bir hasar meydana geldiği gelen haberler arasında bulunuyor. Olayın gerçekleştiği yerde bulunan fren izleri dikkatleri çekti.