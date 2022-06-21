Basketbol haberleri... MVP Spor Kulübü, İbrahim Kutluay önderliğinde A takım oluşturma çalışmalarına başladı!

20 YILLIK HAYAL

MVP Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kutluay, yaptığı açıklamada, 20 yıllık bir hayali gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Amacımız, basketboldan elde edilen tüm değer ve deneyimlerin, tekrar basketbola kazandırılması. Hem kendi bünyemizde yetişen, hem de kulüplerinde süre alamayan genç ve yıldız sporculardan oluşan bir A Takım ile liglerde mücadele etmek. Saha içinde performansı yüksek bir takım, saha dışında da orta ve uzun vadeli planları olan, süreklilik sağlayacak, modern ve akılcı yönetim sistemine sahip bir kulüp yapısı içinde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MVP Spor Kulübü, 10 farklı lokasyonda "İbrahim Kutluay Basketball Academy" ve "MVP Sportif Organizasyonlar" olarak geniş altyapı ağıyla sporcu adaylarına eğitim sunuyor.