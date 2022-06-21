Basketbol haberleri... MVP Spor Kulübü, İbrahim Kutluay önderliğinde A takım oluşturma çalışmalarına başladı!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay önderliğindeki MVP Spor Kulübü, profesyonel liglerde yer almak için Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) başvurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketboldan fazlası sloganıyla, 2002 yılında faaliyetlerine başlayan MVP Spor Kulübü, 20. yılında genç ve yetenekli basketbolcuların rekabetçi liglerde daha fazla süre alması ve ülkemiz basketboluna yeni isimler kazandırmak amacıyla MVP Basketbol A Takımı oluşturma çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.
TÜM BAŞVURULAR YAPILDI
Açıklamada, 20 yıllık deneyimini A takım seviyesine taşıyarak her alanda örnek bir yapı oluşturmak isteyen MVP Spor Kulübünün gerekli resmi başvuruları TBF'ye yaptığı belirtildi.