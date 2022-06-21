Özel haber... Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı için Sampdoria masaya oturmak istiyor: İşte transfer planları

Güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan Serdar Saatçı için Beşiktaş'ın ciddi bir bonservis geliri beklentisi bulunuyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlı kulüpte A Takım seviyesine 14 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.