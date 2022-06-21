Özel haber... Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı için Sampdoria masaya oturmak istiyor: İşte transfer planları

Bir süredir Beşiktaş forması giyen Serdar Saatçı ile ilgilenen Sampdoria, genç futbolcunun transferinden vazgeçmiyor. Beşiktaş ile temmuz ayında İstanbul'da bir hazırlık maçı oynamayı isteyen İtalyan kulübü, aynı zamanda bu süre içinde Serdar'ın transferi için Siyah-Beyazlılar ile masaya oturmayı hedefliyor.
Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 19 yaşındaki stoper için daha önce menajerler aracılığıyla nabız yoklayan İtalyan kulübü, önümüzdeki ay içinde Serdar Saatçı için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.