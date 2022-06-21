Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.06.2022 21:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2022 21:54
    ABONE OL

    Özel haber... Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı için Sampdoria masaya oturmak istiyor: İşte transfer planları

    Beşiktaş'ın alt yapıdan yükselen genç yıldızı Serdar Saatçı için İtalya takımı Sampdoria masaya oturup transferi bitirmek istiyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan Serdar Saatçı için Beşiktaş’ın ciddi bir bonservis geliri beklentisi bulunuyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Sampdoria Serdar Saatçı’yı istiyor

    Bir süredir Beşiktaş forması giyen Serdar Saatçı ile ilgilenen Sampdoria, genç futbolcunun transferinden vazgeçmiyor. Beşiktaş ile temmuz ayında İstanbul'da bir hazırlık maçı oynamayı isteyen İtalyan kulübü, aynı zamanda bu süre içinde Serdar'ın transferi için Siyah-Beyazlılar ile masaya oturmayı hedefliyor.

    İtalyan kulübü Sampdoria Serdar Saatçı'dan vazgeçmiyor… Beşiktaş'ta bu sezon zaman zaman A Takım'da süre alan ve ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Serdar, Avrupa'dan bazı kulüpleri peşine takarken, genç stoperin en ciddi talibi Sampdoria olmuştu.

    Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 19 yaşındaki stoper için daha önce menajerler aracılığıyla nabız yoklayan İtalyan kulübü, önümüzdeki ay içinde Serdar Saatçı için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

        Beşiktaş ile yeni sezon öncesi hazırlık maçı oynamak isteyen Sampdoria kulübü ile ilgili İtalyan basınında çıkan haberlerde Çizme kulübünün Siyah-Beyazlılar ile İstanbul'da oynamak istediği hazırlık maçı ile bir taşla iki kuş vurmak istediği kaydedildi.

        Beşiktaş ile İstanbul'da hazırlık maçı oynamak isteyen Sampdoria'nın bu maç öncesinde ve sonrasında Serdar Saatçı için Siyah-Beyazlılar ile görüşme yapmayı planladığı ve genç oyuncuyu resmen isteyeceği İtalyan basınında belirtildi.

        Sampdoria'nın özel maç teklifine henüz yanıt vermeyen Beşiktaş'ın ise Serdar Saatçı ile ilk olarak sözleşme uzatmak için masaya oturacağı ve genç futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.

            Serdar'ın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt vermesi halinde ise Siyah-Beyazlı yönetimin genç savunma oyuncusunun satışına sıcak bakabileceği konuşuluyor.

            Güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan Serdar Saatçı için Beşiktaş'ın ciddi bir bonservis geliri beklentisi bulunuyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlı kulüpte A Takım seviyesine 14 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Balkan Ninnisi
            Haberler Spor Özel haber... Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı için Sampdoria masaya oturmak istiyor: İşte transfer planları
                SON DAKİKA