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    • Spor
    • 21.06.2022 11:06
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    • 21.06.2022 11:24
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    Transfer haberleri... Sakaryaspor'da golcü harekatı tamam!

    Spor haberleri... Sakaryaspor haberleri... Önümüzdeki sezondan itibaren tekrar Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonu Boluspor'da tamamlayan isimle sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

    Sakaryaspor’da golcü harekatı tamam!

    Spor Toto 1. Lig'e yükselen ve büyük bir taraftar desteğini daima arkasında hisseden Sakaryaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Marmara temsilcisi, son olarak Boluspor'da forma giyen Kabongo Kasongo ile anlaşmaya vardı.

    Oyuncuyla 2 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtilen açıklamada, "Son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kasongo!" ifadelerine yer verildi.

    Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 29 karşılaşmaya çıkarken 12 kez gol bulma başarısı göstermişti. Daha önce Mısır, Suudi Arabistan, Fas ülkelerinin liglerinde forma giyen 1.85'lik santrafor, 2017/2018 sezonunda Mısır Kupası gol kralı olmuştu.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Spor Transfer haberleri... Sakaryaspor'da golcü harekatı tamam!
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