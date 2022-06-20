Fenerbahçe’den kanat için yeni aday Iuri Medeiros: Rota yine Portekiz



İlk hedef olan ve büyük oranda anlaşma sağlanan Bruno Henrique'nin sakatlık yaşaması sonrası alternatiflere yönelen Sarı-Lacivertliler, Igor Paixao için harareke geçmişti. Ancak Coritiba formasını giyen genç futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.

İddialara göre Fenerbahçe gündemine yeni bir isim aldı. Yönetimin, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Iuri Medeiros için harekete geçtiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon başında 800 bin Euro karşılığında Nürnberg'den Braga'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu performansıyla büyük beğeni topladı.