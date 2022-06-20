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    • 20.06.2022 14:52
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    • 20.06.2022 14:59
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    Fenerbahçe’den kanat için yeni aday Iuri Medeiros: Rota yine Portekiz

    Teknik direktörlük koltuğuna Portekizli Jorge Jesus'u getiren Fennerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetimin, Portekiz ekibi Braga’da forma giyen Iuri Medeiros için harekete geçtiği öne sürülüyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kanarya’da rota yine Portekiz

    Fenerbahçe, PSV'den Armindo Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna katmasına rağmen kanat bölgesine 1 takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine giren son isim Iuri Medeiros oldu.


    İlk hedef olan ve büyük oranda anlaşma sağlanan Bruno Henrique'nin sakatlık yaşaması sonrası alternatiflere yönelen Sarı-Lacivertliler, Igor Paixao için harareke geçmişti. Ancak Coritiba formasını giyen genç futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.
    İddialara göre Fenerbahçe gündemine yeni bir isim aldı. Yönetimin, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Iuri Medeiros için harekete geçtiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon başında 800 bin Euro karşılığında Nürnberg'den Braga'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu performansıyla büyük beğeni topladı.

    Toplam 39 maçta forma giyen Iuri Medeiros 10 gol ve 13 asistle tam 23 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.

    Sol ayağını çok etkili kullanan Iuri Medeiros için Fenerbahçe ve Braga arasında pazarlıkların başladığı belirtiliyor.


        Dünya futboluna birçok önemli yıldız kazandıran Sporting Lizbon akademisinde futbola başlayan Iuri Medeiros sırasıyla Arauco, Moreirense, Boavista, Genoa, Legia Varşova'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2019'da 2 milyon Euro karşılığında Nürnberg'e transfer oldu.


        Kariyerinin en önemli çıkışını geçtiğimiz sezon Braga formasıyla yaşayan Iuri Medeiros'un Portekiz Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzunda yer aldığı belirtiliyor.

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