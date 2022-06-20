Son dakika... TFF, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.
En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.
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En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Galatasaray'a verilirken, Fenerbahçe 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş 960 milyon ve Trabzonspor da 879 milyon TL ile sıralandı.
18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı:
iŞTE TAKIM TAKIM RAKAMLAR...
Trabzonspor: 879.158.943 TL
Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL
Konyaspor: 254.113.509 TL
Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL
Alanyaspor: 247.818.713 TL
Beşiktaş: 960.805.023 TL