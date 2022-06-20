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    • Spor
    • 20.06.2022 18:04
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    • 20.06.2022 18:28
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    Son dakika: TFF Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı! İşte takım takım rakamlar

    Son dakika... TFF, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı. En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Galatasaray'a verilirken, Fenerbahçe 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş 960 milyon ve Trabzonspor da 879 milyon TL ile sıralandı.

    Süper Lig Takım Harcama Limitleri belli oldu

    Son dakika... TFF, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.

    En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

    EN YÜKSEK G.SARAY

    En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Galatasaray'a verilirken, Fenerbahçe 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş 960 milyon ve Trabzonspor da 879 milyon TL ile sıralandı.

    18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı:

    iŞTE TAKIM TAKIM RAKAMLAR...

    Trabzonspor: 879.158.943 TL

    Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL

    Konyaspor: 254.113.509 TL

    Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL

    Alanyaspor: 247.818.713 TL

    Beşiktaş: 960.805.023 TL

        Fraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TL

        Fatih Karagümrük: 161.020.854 TL

        Adana Demirspor: 358.439.838 TL

        Demir Grup Sivasspor: 290.205.190 TL

        Kasımpaşa: 178.341.497 TL

        Atakaş Hatayspor: 250.666.605 TL

        Galatasaray: 1.545.820.482 TL

        Yukatel Kayserispor: 190.855.678 TL

        Gaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TL

        Giresunspor: 283.403.895 TL

        MKE Ankaragücü: 261.372.640 TL

        Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TL

        İstanbulspor: 261.372.640 TL
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        Haberler Spor Son dakika: TFF Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı! İşte takım takım rakamlar
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