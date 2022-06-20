EN YÜKSEK G.SARAY

En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Galatasaray'a verilirken, Fenerbahçe 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş 960 milyon ve Trabzonspor da 879 milyon TL ile sıralandı.

18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı:

iŞTE TAKIM TAKIM RAKAMLAR...

Trabzonspor: 879.158.943 TL

Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL

Konyaspor: 254.113.509 TL