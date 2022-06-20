Fenerbahçe haberleri: Itoudis mesaiye başladı! İşte ilk transferi...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Samet Geyik'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.