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    • Spor
    • 20.06.2022 17:17
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    • 20.06.2022 17:19
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    Fenerbahçe haberleri: Itoudis mesaiye başladı! İşte ilk transferi...

    Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer haberleri... Fenrerbahçe Beko, Dimitris Itoudis'i takımın başına getirdikten sonra ilk transferini gerçekleşti. Yerli bir yıldızı takıma kazandıran kulübün gelecek transferleri merakla bekleniyor...

    Fenerbahçe Beko’dan transfer!

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'i kadrosuna kattı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Samet Geyik'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Son 2 sezonda başkent temsilcisi Türk Telekom'da forma giyen 29 yaşındaki uzun forvet, geride kalan sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 26 maçta süre aldı ve 7.52 sayı, 4.12 ribaunt, 1.04 asist ortalamalarıyla oynadı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe haberleri: Itoudis mesaiye başladı! İşte ilk transferi...
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