Son dakika: Galatasaray'da ayrılık! Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi: Yerine Cenk Ergün getirildi

Galatasaray, Burak Elmas döneminde göreve başlayan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
CENK ERGÜN GÖREVE GETİRİLDİ
Öte yandan Sensibile'nin yerine geçecek isim de belli oldu.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre Pasquale Sensibile'den boşalan koltuğa Cenk Ergün getirildi.