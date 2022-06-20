Son dakika: Galatasaray'da ayrılık! Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi: Yerine Cenk Ergün getirildi





CENK ERGÜN GÖREVE GETİRİLDİ

Öte yandan Sensibile'nin yerine geçecek isim de belli oldu.



Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre Pasquale Sensibile'den boşalan koltuğa Cenk Ergün getirildi.