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    • Spor
    • 20.06.2022 20:18
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    • 20.06.2022 20:28
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    Son dakika: Galatasaray'da ayrılık! Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi: Yerine Cenk Ergün getirildi

    Dursun Özbek başkanlığı ile yeni bir döneme giren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtildi. Sensibile'den boşalan koltuğa Cenk Ergün getirildi.

    Galatasaray’da flaş ayrılık! Görevine son verildi

    Galatasaray, Burak Elmas döneminde göreve başlayan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıkladı.



    Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



    CENK ERGÜN GÖREVE GETİRİLDİ
    Öte yandan Sensibile'nin yerine geçecek isim de belli oldu.

    Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre Pasquale Sensibile'den boşalan koltuğa Cenk Ergün getirildi.



        Söz konusu paylaşımda "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        İşte o paylaşım;
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