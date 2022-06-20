Son dakika: Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması!

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin adı bir süredir sarı lacivertli kulüp ile anılıyordu. Fenerbahçe, oyuncu ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.
Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.