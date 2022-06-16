Son dakika: Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bordo mavi renklere veda eden futbolcunun geleceği merak ediliyor.
Futbolcunun açıklaması şu şekilde:
"Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar."
"Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık."
"Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."