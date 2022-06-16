Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.06.2022 15:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 15:52
    ABONE OL

    Son dakika: Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti!

    Son dakika transfer haberleri... Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük payı olan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, kulübe veda etti...

    Nwakaeme Trabzonspor’a veda etti!

    Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bordo mavi renklere veda eden futbolcunun geleceği merak ediliyor.

    Futbolcunun açıklaması şu şekilde:

    "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar."

    "Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık."

    "Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."

    haberin devamı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
    Haberler Spor Son dakika: Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti!
        SON DAKİKA