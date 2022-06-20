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    • 20.06.2022 16:10
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    Beşiktaş transfer haberleri: Kartal devlerle yarışıyor! Tameze bombası...

    Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş haberleri... Valerien Ismael'in öncülüğünde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer tahtasındaki isimler şekilleniyor. İtalya'dan gelen iddialara göre Beşiktaş, Igor Tudor'un eski öğrencisi Adrien Tameze'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Peki Tameze kimdir? İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kartal devlerle yarışıyor!

    Yeni sezon öncesi Faslı stoper Romain Saiss'i renklerine bağlayan Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan da bomba bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlıların Hellas Verona forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Adrien Tameze'yi transfer etmek için harekete geçtiği kaydedildi.

    İDDİA İTALYA'DAN
    La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un çalıştırdığı Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Adrien Tameze'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

    Verona formasıyla geçtiğimiz sezon başarılı bir performansa imza atan Senegalli orta saha oyuncusu Tameze için siyah-beyazlıların dışında Fiorentina, Napoli ve Monza kulüplerinin de transfer yarışında olduğu kaydedildi.

        BONSERVİSİ 7-10 MİLYON ARASINDA
        Beşiktaş'ın transfer etmek istediği iddia edilen Adrien Tameze için kulübü Verona'nın istediği bonservis bedelinin ise 7 ila 10 milyon Euro arasında bir rakam olduğu aktarıldı.
        TÜM MAÇLARDA OYNADI
        Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Tameze, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi Serie A'da 38 maçın tamamında yer aldı. Senegalli orta saha oyuncusu bu maçlarda 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

        Hellas Verona, 2020 yılında kadrosuna kattığı Adrien Tameze için Nice kulübüne 3 milyon 900 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.
        ALT YAŞ GRUPLARINDA OYNADI
        Tameze, profesyonel futbol kariyerinde Verona ve Nice dışında Atalanta, Nancy ve Valenciennes formaları giydi. Kamerun asıllı futbolcu, Fransa'da alt yaş milli takımlarında ise 33 kez görev yaptı.

        FİZİĞİ VE TEMPOSU ARTILARI
        1.80 boyundaki Adrien Tameze güçlü fiziğinin yanı sıra oyun içindeki yüksek temposuyla ön plana çıkan bir futbolcu.
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