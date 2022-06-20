Beşiktaş transfer haberleri: Kartal devlerle yarışıyor! Tameze bombası...

Yeni sezon öncesi Faslı stoper Romain Saiss'i renklerine bağlayan Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan da bomba bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlıların Hellas Verona forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Adrien Tameze'yi transfer etmek için harekete geçtiği kaydedildi.
İDDİA İTALYA'DAN
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un çalıştırdığı Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Adrien Tameze'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Verona formasıyla geçtiğimiz sezon başarılı bir performansa imza atan Senegalli orta saha oyuncusu Tameze için siyah-beyazlıların dışında Fiorentina, Napoli ve Monza kulüplerinin de transfer yarışında olduğu kaydedildi.