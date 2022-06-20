Beşiktaş transfer haberleri: Kartal devlerle yarışıyor! Tameze bombası...

Hellas Verona, 2020 yılında kadrosuna kattığı Adrien Tameze için Nice kulübüne 3 milyon 900 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

ALT YAŞ GRUPLARINDA OYNADI

Tameze, profesyonel futbol kariyerinde Verona ve Nice dışında Atalanta, Nancy ve Valenciennes formaları giydi. Kamerun asıllı futbolcu, Fransa'da alt yaş milli takımlarında ise 33 kez görev yaptı.