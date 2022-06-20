Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş Perulu yıldız Miguel Trauco'yu gündeme aldı

Trauco, Peru Milli Takımı ile de 68 karşılaşmada görev yaptı. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 2019 yılında Brezilya ekibi Flamengo'dan Saint Etienne'e 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.