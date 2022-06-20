Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş Perulu yıldız Miguel Trauco'yu gündeme aldı

    Rıdvan Yılmaz’ı Frankfurt’a gönderen Beşiktaş, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Miguel Trauco için harekete geçti. Miguel Trauco 68 kez Peru Milli Takımı formasını giydi. Gol atma başarısı gösteremedi.

    Trauco sürprizi

    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi imzaya kalırken, Siyah-Beyazlılar bu bölge için çalışmalarına devam ediyor.

    Peru basınından Libero'nun haberine göre; Kartal, Fransız temsilcisi Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşinde. 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi.

    Fransız kulübü küme düştüğü için tecrübeli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Başarılı sol bek geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

        Geçen sezon Ligue 1'de 17 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 gol attı.

        Trauco, Peru Milli Takımı ile de 68 karşılaşmada görev yaptı. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 2019 yılında Brezilya ekibi Flamengo'dan Saint Etienne'e 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

        314 MAÇTA 10 GOL 33 ASİST
        Trauco kariyerinde 314 maça çıktı. 10 gol atarken 33 de asist yapmayı başardı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’nın ’en çevrecileri’ ödüllendirildi
        Haberler Spor Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş Perulu yıldız Miguel Trauco'yu gündeme aldı
            SON DAKİKA