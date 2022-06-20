Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş Perulu yıldız Miguel Trauco'yu gündeme aldı

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi imzaya kalırken, Siyah-Beyazlılar bu bölge için çalışmalarına devam ediyor.
Peru basınından Libero'nun haberine göre; Kartal, Fransız temsilcisi Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşinde. 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi.
Fransız kulübü küme düştüğü için tecrübeli oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Başarılı sol bek geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.