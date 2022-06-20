Atiba’ya yeni sözleşme! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Atiba, kariyerinin son sezonunu Beşiktaş'ta yaşayacak. Siyah-Beyazlılar, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek. 39 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu. Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile futbolculuk kariyerini noktalayacak.

4 MİLYON EURO İSTİYORLAR!

Alman Bild gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Saint Pauli'nin yıldızı Daniel Kofi Kyereh için istenen bedel belli oldu. Alman kulübünün bu transfer için 4 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Kyereh için Freiburg, M'Gladbach, Mainz ve Stuttgart'ın devrede olduğu iddia edildi.

EFELER FİNALDE ÇEKYA'YA YENİLDİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı. 2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı. 121 dakika süren maçta Çekya, 21-25, 22-25'le ilk iki seti alarak takımımız karşısında 2-0'ı yakaladı. Filenin Efeleri ise üçüncü seti 25-21 alarak durumu 2-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan 4. sette ise rakibine 27-25 mağlup olan Milli Takımımız, maçı 5. sete taşıma şansını kaybetti.

LİVERPOOL RAMSAY'İ RENKLERİNE BAĞLADI!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sağ bek Calvin Ramsay'i renklerine bağladı. Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Alt yapısından yetiştiği Aberdeen'de son iki sezonda 39 maça çıkan Ramsay, bir de gol attı. Liverpool, daha önce Benfica'dan Darwin Nunez ve Fulham'dan Fabio Carvalho'yu transfer etmişti.

AKWASİ YEBOAH ARTIK DARÜŞŞAFAKA'DA

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka, kısa forvet pozisyonu için 25 yaşındaki Gana asıllı İngiliz Akwasi Yeboah'ı transfer ettiğini duyurdu. Yeşil-Siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Daçka'ya hoşgeldin Akwasi Yeboah" başlığı kullanıldı. İngiliz oyuncu, geçen sezon Saint- Quentin ile 13.1 sayı, 4.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.

ÇAĞDAŞ ATAN'I KAYSERİ'DE TARAFTARLAR KARŞILADI

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan, dün Kayseri'ye geldi. Atan'ı, Kayseri Havalimanı'nda yöneticiler ve bir grup taraftar karşıladı. Yeni sezon hazırlıklarına 26 Haziran Pazar günü başlayacak Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Atan için bugün imza töreni düzenlenecek. Çağdaş Atan, 2020-2021 sezonunda Alanyaspor'da görev yapmıştı.

CANER HÜSEYİN BAĞ BANDIRMASPOR'DA

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Eyüpspor'dan ayrılan Caner Hüseyin Bağ'ı renklerine kattı. 4 sezon formasını giydiği Hatayspor ile TFF 2. lig ve TFF 1. lig şampiyonlukları yaşayan Bağ, bir sonraki sezon Giresunspor ile TFF 1. lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig 'e yükselme başarısı gösterdi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Bağ, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giydi.

36 YAŞINDAKİ KOLAROV KARİYERİNİ NOKTALADI

İtalya'da son olarak Inter forması giyen Aleksandar Kolarov, kariyerini noktaladığını ve futbolun içinde başka alanlarda görev almak adına çalışmalarına başlayacağını açıkladı. 36 yaşındaki futbolcu kariyerinde birçok kupa kazandı. Son olarak formasını giydiği Inter'de ise 2020-21'de Serie A, 2021-22'de İtalya Kupası ve 2021'de İtalya Süperkupa şampiyonlukları elde etti.

ITOUDIS FENERBAHÇE'DE

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Sasha Djordjevic'in ayrılığı sonrasında yeni başantrenör belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Dimitris Itoudis anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Daha önce ülkemizde 2013-14 sezonund Banvit'i çalıştıran Dimitris Itoudis, 2014'ten bu yana CSKA Moskova'da görev yapıyordu. Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yunanistan Milli Takımı'nda da başantrenörlük görevini yürüten Dimitris Itoudis kariyerinde daha önce 2016 ve 2019'da Euroleague şampiyonluğu yaşarken 2 kez de EuroLeague'de Yılın Koçu seçilmişti. Tecrübeli başantrenör CSKA Moskova ile 6 kez VTB şampiyonluğu da yaşadı ve 4 kez VTB'de yılın koçu seçildi.

TREZEGUET İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Trezeguet ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geçildi. Bordo-Mavili kulübün Aston Villa ile oyuncunun bonservisi konusunda yaptığı pazarlıklarda aradaki rakamsal beklentiyi önemli oranda karşıladığı ve şu an için 3 milyon 500 bin Euro civarında bir bonservis ile anlaşma aşamasına geçildiği öğrenildi. Kulübüyle yapılan bu görüşmelerden sora oyuncunun yabancı menajeri Christian Emile dün İstanbul'a geldi. Emile bugün Trabzonsporlu yöneticilerle bir araya gelecek ve son detaylar görüşülecek. Oyuncunun Aston Villa'dan kazandığı 2 milyon 200 bin Euro'luk ücretin Trabzonspor tarafından da bonuslar içeren şekilde önerileceği ve bu görüşmeden anlaşma çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

FIRTINA'NIN HEDEFİ İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yurt dışına transfer olma ihtimali, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ise kulüp bulmasına izin verilmesinden sonra kaleci arayışları hızlandı. Gündeme gelen ilk isimlerden birisi ise Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat oldu. Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde kaleci için transfer arayışlarına daha yoğun bir şekilde girmesi bekleniyor.

GİRESUNSPOR'UN PARMAK ISRARI

Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği Abdulkadir Parmak için yeni gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncunun geçen sezonun devre arasında da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Giresunspor bu transferde ısrarını bu sene de sürdürüyor.

FLORYA'DA ARDA SESLERİ

Başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından Florya'da değişim rüzgarları esiyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile ile kısa sürede yollarını ayıracak olan yönetim, bu göreve Cenk Ergün'ü getirecek. Ergün'ün yardımcılığını ise Arda Turan'ın yapması bekleniyor. Tecrübeli yıldızın kısa süre içinde futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklaması ve ardından Florya'da yeni görevine başlaması bekleniyor.

ABDÜLKERİM'E ASLAN KANCASI

İsmi uzun Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'ya Galatasaray da talip oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı stoper için Konyaspor yönetimi ile temas kurduğu ve sözlü bir teklif yaptığı, Yeşil- Beyazlı kulübün yöneticilerinin ise kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor. Kadrosunu kaliteli bir yerli stoperle güçlendirmek isteyen Cimbom'un Abdülkerim için ısrarcı olduğu belirtiliyor. G.Saray ile Konya arasındaki pazarlıklar sürüyor.

MARCAO GİDİYOR DENAYER GELİYOR

Cimbom transferde çok hareketli geçmesi beklenen bir haftaya giriş yaptı. Sevilla'nın bu hafta içinde Marcao için Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor. İspanyollara göre 15 ile 17 milyon Euro arasında bir teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısı çalınacak. Böyle bir durumda, Brezilyalı stoperin Sevilla'ya satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim bu nedenle B planı olarak gördüğü Jason Denayer'le pazarlıklara hız verdi. Lyon'dan ayrılarak bonservisini eline alan ve şu anda İstanbul'da olan Belçikalı stoperle Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Cenk Ergün dün bir araya geldi. İkili transfere dair detayları değerlendirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ UZUYOR

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Başakşehir, Aykut Kocaman'ın yerine göreve geldikten sonra takıma büyük bir çıkış yaşatan Emre Belözoğlu ile sözleşme tazeleyecek. Sözleşmesinin son senesine giren Emre Belözoğlu ile uzun soluklu bir kontrat imzalanacağı bildirildi. Emre Belözoğlu'nun maaşına da iyileştirme yapılacak.

POTANIN PERİLERİ JAPONYA'YA MAĞLUP

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım, hazırlık maçında Japonya'ya 83-57 yenildi. TBF yapılan açıklamaya göre, Japonya'daki Chiba Port Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milliler 39-23 geride kapattı. İkinci yarıda maçı çeviremeyen Türkiye, sahadan 83-57 mağlup ayrıldı.

CHELSEA'NİN HEDEFİNDE RAHEEM STERLİNG VAR

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz transfer döneminde Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Raheem Sterling'i kadrosunda görmeyi çok arzu ettiği ifade edildi. Chelsea'nin İngiliz forvet için 40 milyon Sterlin gibi bir rakamı gözden çıkardığı ifade ediliyor.

ECZACIBAŞI DYNAVİT ELİF İLE 3 YIL UZATTI

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, üç sezondur formasını giyen milli voleybolcu Elif Şahin ile sözleşme yeniledi. Milli pasör, 3 yıl daha turuncu-beyazlı formayı giyecek. Elif Şahin, "Kulübe ilk geldiğim günden bu yana yıllardır buradaymışım gibi hissettim. Üç yıl daha bu formayı gururla taşıyacağım için çok mutluyum" dedi.

MOTOGP ALMANYA'DA ZAFER QUARTARARO'NUN

Motogp Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Almanya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.Zarco (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8,3 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati Lenovo) ise 3. sırayı aldı. Quartararo, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 3'üncü, kariyerinin 11. galibiyetini elde etti.

MESUT ÖZİL DÜĞÜNDE OYNADI

Fenerbahçe'de Mart ayında kadro dışı kaldıktan sonra yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da affedilmeyen Mesut Özil, Almanya'ya gitmişti. Yıldız futbolcu Özil'in gidiş nedeni belli oldu. Mesut Özil, kız kardeşi Duygu Özil'in düğün törenine katıldı. Mesut'un katıldığı düğünden bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun oyun havası oynadığı görüldü. Sosyal medyada ise "Mesut Öizl artık sadece düğünlerde oynuyor" yorumu yapıldı.

FENER YENİDEN TOPBAŞI YAPIYOR

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Fenerbahçe, dün ilk kez izin yapmıştı. Dünkü iznin ardından Sarı-Lacivetliler hazırlıklarına bugün yeniden start verecek. Fenerbahçe çalışmalarını şimdilik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Şimdiye kadar yapılan antrenmanlar kondisyon ağırlıklı olarak gerçekleşti.

İNGİLTERE'DEN PELKAS'A KANCA

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Dimitrios Pelkas için flaş bir transfer iddiası geldi. İngiltere Championship'te mücadele eden iki kulübün Yunan yıldız için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çaldığı belirtiliyor. Bu takımların Swansea City ve QPR olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin 1 yıl sözleşmesi kalan Dimitrios Pelkas'ı satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İLK MAÇ SHKUPİ İLE

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe'de hazırlık maçları başlıyor. Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı. Fenerbahçe'nin 2. hazırlık maçı ise 25 Haziran'da Dinamo Tiran ile.