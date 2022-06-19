Beşiktaş ve Galatasaray Jason Denayer için kapışıyor

G.Saray'ın eski yıldızı Jason Denayer İstanbul'a geldi... ortalık bir anda hareketlendi… Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jason Denayer'in kulübü Lyon ile sözleşmesi bu yaz sona erdi. Fransız medyası Denayer'in Beşiktaş ile görüştüğünü duyurdu.