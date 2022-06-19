Beşiktaş ve Galatasaray Jason Denayer için kapışıyor

G.Saray'ın eski yıldızı Jason Denayer İstanbul'a geldi... ortalık bir anda hareketlendi… Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jason Denayer'in kulübü Lyon ile sözleşmesi bu yaz sona erdi. Fransız medyası Denayer'in Beşiktaş ile görüştüğünü duyurdu.
SAİSS'İN YANINA DÜŞÜNÜLÜYOR
Son olarak Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın Faslı yıldızın yanına bir marka stoper daha almak istediği belirtildi. Galatasaray ise Marcao'nun satılması durumunda Denayer'i düşünüyor...
YILLIK ÜCRET İÇİN DEV PAZARLIK
Belçikali stoper, imza atacağı kulüpten 3 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro da imza parası talep ediyor. İki kulüp de Denayer'den yıllık alacağı ücret için pazarlık masasında.