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    Nice, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için bastırıyor

    Fransızlar Ersin Destanoğlu’nun peşinde ama Beşiktaş’la bir türlü anlaşamıyor. Yönetim 10 milyon Euro bonservis istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 19 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Nice Ersin için bastırıyor!

    Beşiktaş Ersin Destanoğlu için Nice ile görüşüyor. Fransız basını Nice'in Beşikta ile sayısız görüşme yaptığını ancak bir türlü Siyah-Beyazlı kulübü ikna edemediğini yazdı. Get French Football News haberinde "Nice kaleciyi getirmek için son aylarda sayısız girişimde bulundu. Ancak şu ana kadar sonuç alamadı" ifadeleri kullanıldı. Oyuncuyla daha önce anlaşmaya yakın oldukları vurgulanırken, "Nice şu anda Nantes, Lyon ve RB Salzburg ile rekabet ediyor. Bununla beraber 21 yaşındaki eldiven için Salzburg'un 6 milyon Euro'luk teklif sunduğı yinelendi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmak istemiyor.



    BEŞİKTAŞ LARİN'İ TAKİPTEN ÇIKARDI
    Beşiktaş resmi instagram hesabı Siyah-Beyazlı kulüple ilgili paylaşımlarını silen Cyle Larin'i takipten çıkardı. Bunun üzerine Larin de Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı. Beşiktaşlı taraftarların da tepki göstermesiyle birlikte Larin 70 bine yakın takipçi kaybetti.



    KARTAL TEİXERİA İÇİN BEKLEMEDE
    Beşiktaş Yönetimi Valerien İsmail ile görüştü. Alex Teixeria için bekleme kararı aldı. Alex Teixeria'nın yıllık 3 milyon Euro'luk maliyeti yönetimin canını sıkıyor. Ancak Brezilya oyuncuya bu maaşını verecek bir kulüp şu ana kadar çıkmadı. Beşiktaş Yönetimi de Valerien İsmail ile bir görüşme yaptı. Alex'in kamptaki performansına göre hareket etme kararı aldı.



        MULEKA'YA SIKI MARKAJ
        Beşiktaş, bir süredir transfer gündeminde yer alan Jackson Muleka için temaslarına devam ediyor. Kasımpaşa'da kiralık forma giydikten sonra bonservisinin bulunduğu Standard Liege'e geri dönen Kongolu forvet için Belçika ekibiyle masaya oturamaya hazırlanan Beşiktaş, golcü oyuncuyu makul bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Belçika basını Standard Liege'in Galatasaray ve Kasımpaşa'nın da isetdiği 4 milyon Euro'ya Jackson Muleka'nın satışına onay verebileceğini iddia etti.



        RODİGO CAIO'DAN YAKIN TAKİP
        Fenerbahçe, transferde hareketliliği sürüyor... İlk olarak Lincoln Henrique ardından ise Bruma'yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, ciddi teklifler alan Kim- Min Jae'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık bir süre önce Flamengo'dan Rodrigo Caio'yu eklemişti. Türkiye'de ilk olarak Takvim'in okuyucularına duyurduğu Rodrigo-F.Bahçe flörtü sonrası Brezilyalı stoperden flaş bir hamle geldi. Flamengo forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yi takibe alınca Rodrigo'nun Sarı-Lacivertli kulübe transferiyle ilgili iddialar daha da kuvvetlendi. Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Caio'nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gözüküyor. F.Bahçe, Rodrigo Caio'nun yanı sıra Flamengo'dan Willian Arao ile de ilgileniyor.



        KİLO BAŞINA 100 EURO CEZA!
        Fenerbahçenin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un fazla kilolara tahammülü yok. Portekizli teknik adam kilo fazlası olan futbolculara özel diyet programı verdi. Kendilerine verilen süre zarfında fazla kilolarından kurtulamayan futbolcular kilo başına 100 Euro ceza ödeyecek. Bu parayı ödemek istemeyen futbolcular hem daha çok efor sarf etmek hem de yediklerine dikkat etmek zorunda. Samandıra'da Jorge Jesus'un kanunları her geçen gün kendisini hissettirmeye başlamış durumda. Futbolcular arasında da ciddi bir rekabetin olacağı şimdiden kesin gibi.



            200 MİLYON TL KASADA
            2022-2023 sezonu için kombine bilet satışları tükenirken 40 bin adet kombine satan Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 200 milyon TL gelir elde etti. Kombineler harici kalan 12 bin bileti maç günleri satışa sunacak olan Fenerbahçe'de bu sezonun bir diğer önemli gelir kaynağı olarak ise forma ve lisanslı ürün satışları olarak gözüküyor. Yeni sezon öncesi kombinelerden ciddi bir rakamı kasasına koyan Sarı-Lacivertliler, 599 TL'ye satışa sunulması beklenen yeni sezon formalarıyla bu alanda da rekor bir kazanç hedefleniyor. Bu arada Jorge Jesus, kombine biletlerin tükenmesi nedeniyle Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti.



            ERDOĞAN ÖZBEK'İ KABUL ETTİ
            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan, Özbek'e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü'nün projelerine destek vereceklerini belirtti.



            MOURİNHO UĞRUNA REDDETTİ!
            İtalyan ekibi Roma yıldız oyuncu Matic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tuttomercato'da yer alan habere göre Matic, eski hocası Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelebilmek için Galatasaray ve Marsilya'nın tekliflerini geri çevirdi. Haberde "Galatasaray ve Olympique Marsilya'nın en iyi tekliflerini kabul etmedi. Türk kulübü, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önermişti" denildi.



                SİMGE AKÖZ 3 YIL DAHA ECZACIBAŞI'NDA
                Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Simge Aköz'ün sözleşmesi yenilendi. Açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve milli takımımızın başarılı liberosu Simge'yle 2024-2025 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Kaptanımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi. 31 yaşındaki oyuncu Eczacıbaşı'nda devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi.



                KONYASPOR BASKETBOL SÜPER LİG'E YÜKSELDİ
                Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali dördüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 75-66 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona önde götüren ve 3. çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran Konyaspor, maçı 9 sayı farkla kazandı.



                DARICA MASTER BAŞARIYA DOYMUYOR
                Darıca Master'dan büyük başarı... Antalya'da düzenlenen masterlar şampiyonasında Kocaeli Darıca'yı temsil eden Darıca Master ikinci oldu. Daha önce bir kez şampiyon olan Darıca Master'da Volkan Güven turnuvanın gol kralı oldu. Kadroda Evren Turhan, Tarık Daşgün gibi efsane oyuncular da yer alıyor. Kocaeli ekibi, şu an yurt dışındaki şampiyonalara hazırlanıyor.



                    FIRTINA'DA BÜYÜK TEMİZLİK
                    Yeni sezonda 8+3 kuralı uygulanacak şekilde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bu doğrultuda ilk olarak Flavio, Diabate, Koita ve Trondsen'e kulüp bulmalarını söyledi. Bordo-Mavililerin kadrosunda Cornelius, Djaniny, Bakasetas, Hamsik, Siopis, Gervinho, Peres, Hugo, Denswil, Visca, Kouassi ve yeni transfer Larsen olmak üzere 16 yabancı bulunuyor. Fırtına'da kendilerine kulüp bulması söylenen 4 oyuncunun dışındaki futbolculara gelecek olan transfer teklifleri de değerlendirmeye alınacak. Trabzonspor'da önümüzdeki hafta hareketlilik yaşanabilir.



                    TREZEGUET TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE!
                    İngiliz medyasından Dailymail, Trabzonspor'un Mısırlı yıldız Trezeguet ile anlaşmak üzere olduğunu okuyucularına duyurdu. Haberde, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncunun Süper Lig'den ayrılmayacağı vurgulandı. Ayrıca Aston Villa'nın maddi zorluklar nedeniyle oyuncu satışı yapmak zorunda olduğunun da altı çizildi.



                    BAŞAKŞEHİR'İN HEDEFİ PORTEKİZLİ DİOGO LEİTE
                    Portekiz basınına göre Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Braga'da geçiren Porto'nun 23 yaşındaki Portekizli stoperi Diogo Leite ile görüşüyor. 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Porto ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Porto altyapısından yetişen başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.



                        SİVASSPOR SALİH UÇAN İÇİN ATAĞA KALKTI
                        Sivas, Beşiktaşlı Salih Uçan için harekete geçti. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilmesini çok istiyor. Yiğidolar, özellikle Salih'i orta alanda çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle transfer etmeyi planlıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Kartal ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.



                        YUNANİSTAN'DA KOLBASTI ŞOV!
                        Fırtına'nın Yunan oyuncuları Bakasetas ve Siopis, Yunanistan'da arkadaşlarının düğününe katıldılar. Bu ikili düğünde kolbastı müziği açtırıp karşılıklı olarak kolbastı oynadılar. Ardından diğer arkadaşları da Bakasetas ve Siopis'in kolbastısına eşlik etti. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında piste çıkarak Abdülkadir Ömür ile kolbastı ekibine eşlik eden Siopis, hünerleriyle arkadaşının düğüne de renk kattı.



                        YABANCIDA 8+6'YA DEVAM
                        TFF, Süper Lig'de bu sezon için daha önce 12'ye düşeceği açıklanan yabancı oyuncu sınırının 14 olarak devam edeceğini duyurdu. Gelecek sezon ilk 11'de 8, maç kadrosunda 14 yabacı futbolcu bulunabilecek. TFF, Süper Lig'de daha önce bu sezon için 12'ye düşeği açıklanan yabancı sınırlamasıyla ilgili kararı yürürlüğe koymadı. TFF'den yapılan açıklamada kulüplerin gelecek sezon da kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği kaydedildi. Gelecek sezon kulüpler Süper Lig'de ilk 11'de yine en fazla 8 yabancı oynatabilecek. Maç kadrosunda ise 8+6 şeklinde toplamda 14 yabancı bulunabilecek. 14 yabancıya ek olarak, 21 yaş ve altında olmaları koşuluyla, U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcuyla da sözleşme imzalama hakkı tanıdı. Harcama limitlerindeki sapma ise %40'a çıkarıldı.



                            ATALANTA 20 MİLYONU VERDİ MERİH'İ KADROSUNA KATTI
                            İtalya Serie A takımlarından Atalanta, geçen sezon Juventus'tan kiraladığı 24 yaşındaki milli stoperin bonservisini aldı. Premier Lig'de birçok talibi olan Merih Demiral, Atalanta'nın 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması ve İtalyan ekibinde kariyerine devam etmek istemesi nedeniyle teklifi kabul etti. Merih ile ilgili haber Avrupa futbol sitelerinde flaş haber olarak yayınlandı.



                            ITOUDIS İMZAYA HAZIR
                            F.Bahçe, Sırp çalıştırıcı Alexander Djordjevic ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe Beko'nun, CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'i başantrenörlük görevine getirmesi bekleniyor. Resmi açıklamanın gelmesinin an meselesi olduğu bildirildi.



                            FİLENİN EFELERİ FİNALDE!
                            Filede büyük başarı... CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler bugün finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan karşısında maçın ilk setini 27-25 kazanan Filenin Efeleri, ikinci seti ise 25-21 kaybetti. Milliler üçüncü ve dördüncü seti ise 25-19'la alarak maçı 3-1 kazanan taraf oldu.

                            KOFİ KYREH İSTANBUL'DA
                            Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Daniel Kofi Kyereh dün İstanbul'a geldi... Bild Gazetesi'nin önceki gün Beşiktaş için yazdığı Daniel- Kofi Kyereh, İstanbul'a geldi. Daniel Kofi Kyereh'in sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımı oyuncunun Beşiktaş için transfer dedikodularını da artırdı. 26 yaşındaki Kyereh geçen sezon 32 maça çıkmış ve 13 gol, 11 asistlik istatistik yakalamıştı. St. Pauli ile sözleşmesinin son yılına giren Daniel-Kofi Kyereh'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Fransızlar Ersin Destanoğlu'nun peşinde ama Beşiktaş'la bir türlü anlaşamıyor. Yönetim 10 milyon Euro bonservis istiyor.

                            LİNCOLN: MİNNETTARIM!
                            F.Bahçe'nin yeni transferi Lincoln FB TV'ye konuştu. Lincoln, "Buraya ne için geldiğimin farkındayım. Bu fırsat bana verildiği için minnetarım. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek için hepimiz çok sıkı çalışıyoruz" dedi.

                            BÜŞRA ÇAN KOP DÜNYA ŞAMPİYONU
                            Büşra Çan Kop, Meksika'daki Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milli sporcuya madalyasını Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı İlker Özkan takdim etti. Turnuvadaki milli sporcuların, 7. gün sonunda toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 16 oldu.

                            GEORGİOS PRİNTEZİS BASKETBOLU BIRAKTI
                            Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Georgios Printezis, 37 yaşında emekli oldu. Olympiakos ile bu sezon şampiyonluk yaşayan Yunan oyuncu, ödül töreninde yaptığı açıklamada basketbolu bıraktığını söyledi. Printezis kariyerinde Olimpiakos ve Unicaja Malaga takımlarında forma giydi. 37 yaşındaki oyuncu Euroleague'de 3599 sayı üretti.

                            FLAVİO İÇİN FİORENTİNA DEVREDE!
                            Geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu futbolcu Flavio'ya İtalyan ekiplerinden Fiorentina ve Torino'nun talip olduğu iddia edildi. İtalyan medyasına göre Brezilyalı orta saha oyuncu önümüzdeki sezon Serie A'da forma giyecek.

                            ANTALYA MURAT AKÇA İÇİN ÇOK ISRARCI!
                            Altay'da alacakları ödenip tek taraflı feshi önlenen stoper Murat Akça'ya Süper Lig'den talip var. Murat için Antalyaspor'un devrede olduğu ve resmi bir teklifle Altay'ın kapısını çaldığı öğrenildi. İzmir ekibi teklife cevabını kısa süre içinde verecek.

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                            Haberler Spor Nice, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için bastırıyor
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