Nice, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için bastırıyor

Beşiktaş Ersin Destanoğlu için Nice ile görüşüyor. Fransız basını Nice'in Beşikta ile sayısız görüşme yaptığını ancak bir türlü Siyah-Beyazlı kulübü ikna edemediğini yazdı. Get French Football News haberinde "Nice kaleciyi getirmek için son aylarda sayısız girişimde bulundu. Ancak şu ana kadar sonuç alamadı" ifadeleri kullanıldı. Oyuncuyla daha önce anlaşmaya yakın oldukları vurgulanırken, "Nice şu anda Nantes, Lyon ve RB Salzburg ile rekabet ediyor. Bununla beraber 21 yaşındaki eldiven için Salzburg'un 6 milyon Euro'luk teklif sunduğı yinelendi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmak istemiyor.
BEŞİKTAŞ LARİN'İ TAKİPTEN ÇIKARDI
Beşiktaş resmi instagram hesabı Siyah-Beyazlı kulüple ilgili paylaşımlarını silen Cyle Larin'i takipten çıkardı. Bunun üzerine Larin de Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı. Beşiktaşlı taraftarların da tepki göstermesiyle birlikte Larin 70 bine yakın takipçi kaybetti.
KARTAL TEİXERİA İÇİN BEKLEMEDE
Beşiktaş Yönetimi Valerien İsmail ile görüştü. Alex Teixeria için bekleme kararı aldı. Alex Teixeria'nın yıllık 3 milyon Euro'luk maliyeti yönetimin canını sıkıyor. Ancak Brezilya oyuncuya bu maaşını verecek bir kulüp şu ana kadar çıkmadı. Beşiktaş Yönetimi de Valerien İsmail ile bir görüşme yaptı. Alex'in kamptaki performansına göre hareket etme kararı aldı.