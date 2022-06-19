Nice, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için bastırıyor





FİLENİN EFELERİ FİNALDE!

Filede büyük başarı... CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler bugün finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan karşısında maçın ilk setini 27-25 kazanan Filenin Efeleri, ikinci seti ise 25-21 kaybetti. Milliler üçüncü ve dördüncü seti ise 25-19'la alarak maçı 3-1 kazanan taraf oldu.



KOFİ KYREH İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Daniel Kofi Kyereh dün İstanbul'a geldi... Bild Gazetesi'nin önceki gün Beşiktaş için yazdığı Daniel- Kofi Kyereh, İstanbul'a geldi. Daniel Kofi Kyereh'in sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımı oyuncunun Beşiktaş için transfer dedikodularını da artırdı. 26 yaşındaki Kyereh geçen sezon 32 maça çıkmış ve 13 gol, 11 asistlik istatistik yakalamıştı. St. Pauli ile sözleşmesinin son yılına giren Daniel-Kofi Kyereh'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Fransızlar Ersin Destanoğlu'nun peşinde ama Beşiktaş'la bir türlü anlaşamıyor. Yönetim 10 milyon Euro bonservis istiyor.



LİNCOLN: MİNNETTARIM!

F.Bahçe'nin yeni transferi Lincoln FB TV'ye konuştu. Lincoln, "Buraya ne için geldiğimin farkındayım. Bu fırsat bana verildiği için minnetarım. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek için hepimiz çok sıkı çalışıyoruz" dedi.



BÜŞRA ÇAN KOP DÜNYA ŞAMPİYONU

Büşra Çan Kop, Meksika'daki Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milli sporcuya madalyasını Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı İlker Özkan takdim etti. Turnuvadaki milli sporcuların, 7. gün sonunda toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 16 oldu.



GEORGİOS PRİNTEZİS BASKETBOLU BIRAKTI

Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Georgios Printezis, 37 yaşında emekli oldu. Olympiakos ile bu sezon şampiyonluk yaşayan Yunan oyuncu, ödül töreninde yaptığı açıklamada basketbolu bıraktığını söyledi. Printezis kariyerinde Olimpiakos ve Unicaja Malaga takımlarında forma giydi. 37 yaşındaki oyuncu Euroleague'de 3599 sayı üretti.



FLAVİO İÇİN FİORENTİNA DEVREDE!

Geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu futbolcu Flavio'ya İtalyan ekiplerinden Fiorentina ve Torino'nun talip olduğu iddia edildi. İtalyan medyasına göre Brezilyalı orta saha oyuncu önümüzdeki sezon Serie A'da forma giyecek.



ANTALYA MURAT AKÇA İÇİN ÇOK ISRARCI!

Altay'da alacakları ödenip tek taraflı feshi önlenen stoper Murat Akça'ya Süper Lig'den talip var. Murat için Antalyaspor'un devrede olduğu ve resmi bir teklifle Altay'ın kapısını çaldığı öğrenildi. İzmir ekibi teklife cevabını kısa süre içinde verecek.

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