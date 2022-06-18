Transfer haberleri: Denayer İstanbul'da! Süper Lig'den iki kulüp savaşta...

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sonrasında Lyon'a transfer olan Jason Denayer, sözleşmesinin bitmesinin ardından soluğu İstanbul'da aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da olduğunu bildiren Belçikalı futbolcunun, transfer görüşmeleri için ülkemize geldiği düşünülüyor.
TRANSFER İÇİN İSTANBUL'DA
Fransız basınında yer alan iddialara göre yıldız futbolcu Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'da bulunuyor. Oyuncu sözleşme görüşmelerinin ardından siyah beyazlı formayı giyebilir.