Transfer haberleri: Denayer İstanbul'da! Süper Lig'den iki kulüp savaşta...

MANCHESTER CITY KEŞFETMİŞTİ

Henüz çok küçükken Manchester City tarafından keşfedilen ve İngiliz kulübüne kazandırılan stoper, Celtic, Sunderland, Galatasaray ve Lyon'da forma giymişti. Fransız ekibi ile geçtiğimiz sezon ligde 15 maça çıkan Denayer, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.