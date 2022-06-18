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    • Spor
    • 18.06.2022 09:33
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    • 18.06.2022 09:49
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    Transfer haberleri: Denayer İstanbul'da! Süper Lig'den iki kulüp savaşta...

    Beşiktaş transfer haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in 2 dev kulübü, Galatasaray ve Beşiktaş, Jason Denayer için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Romain Saiss'i transfer eden ve Faslı futbolcunun yanına bir tane daha sezon sonuna kadar güvenilebilecek bir stoper koymak isteyen Beşiktaş devreye girerken, Galatasaray da Marcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor...

    takvim.com.tr
    Denayer savaşı başlıyor!

    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sonrasında Lyon'a transfer olan Jason Denayer, sözleşmesinin bitmesinin ardından soluğu İstanbul'da aldı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da olduğunu bildiren Belçikalı futbolcunun, transfer görüşmeleri için ülkemize geldiği düşünülüyor.

    TRANSFER İÇİN İSTANBUL'DA

    Fransız basınında yer alan iddialara göre yıldız futbolcu Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'da bulunuyor. Oyuncu sözleşme görüşmelerinin ardından siyah beyazlı formayı giyebilir.

        GALATASARAY İDDİASI

        Ülkemiz basınında yer alan haberlerde ise yıldız futbolcunun geçtiğimiz yıllarda da formasını giydiği Galatasaray ile tekrar görüşmek üzere Türkiye'ye geldiği belirtiliyor.

        MANCHESTER CITY KEŞFETMİŞTİ

        Henüz çok küçükken Manchester City tarafından keşfedilen ve İngiliz kulübüne kazandırılan stoper, Celtic, Sunderland, Galatasaray ve Lyon'da forma giymişti. Fransız ekibi ile geçtiğimiz sezon ligde 15 maça çıkan Denayer, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

        Galatasaray ile Türkiye şampiyonluğu da bulunan Jason Denayer, yıldızlar topluluğu olan Belçika Milli Takımı ile de 35 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

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