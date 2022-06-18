Özel haber... takvim.com.tr transferin detaylarını duyurmuştu: Brezilyalı stoper Caio Kanarya'yı takibe aldı

Kim-Min Jae'nin ayrılması durumunda stoper mevkisine transfer yapacak olan Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Flamengolu Rodrigo Caio ile ilgilendiğini ilk olarak takvim.com.tr okuyucularına duyurmuştu.
Sarı-Lacivertliler'in transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoperden ise Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir hamle geldi.
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirdikten sonra ilk olarak Lincoln Henrique ardından ise Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae için ciddi transfer teklifleri alan Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcunun ayrılma ihtimaline karşılık defansın göbeği için alternatif arayışlarına bir süredir devam ediyor.