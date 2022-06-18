Özel haber... takvim.com.tr transferin detaylarını duyurmuştu: Brezilyalı stoper Caio Kanarya'yı takibe aldı

Fenerbahçe'nin Kim-Min Jae'nin yerine alternatif olarak belirlediği ismin ise Jesus'un eski kulübü Flamengo'da forma giyen Rodrigo Caio olduğunu takvim.com.tr Türkiye'de ilk olarak okuyucularına duyururken, Brezilyalı stoperden flaş bir hamle geldi.