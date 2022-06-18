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    • 18.06.2022 18:29
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    • 18.06.2022 18:38
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    Özel haber... takvim.com.tr transferin detaylarını duyurmuştu: Brezilyalı stoper Caio Kanarya'yı takibe aldı

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un dümenin başına geçmesi ile birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Şimdiye kadar 2 oyuncu ile sözleşme imzalayan Kanarya, defans oyuncusu Kim Min Jae'nin takımdan ayrılması durumunda yerine geçecek ismi buldu. Listenin başında bulunan Flamengolu Rodrigo Caio, Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe aldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Brezilyalı stoper Caio Kanarya’yı takibe aldı

    Kim-Min Jae'nin ayrılması durumunda stoper mevkisine transfer yapacak olan Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Flamengolu Rodrigo Caio ile ilgilendiğini ilk olarak takvim.com.tr okuyucularına duyurmuştu.

    Sarı-Lacivertliler'in transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoperden ise Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir hamle geldi.

    Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirdikten sonra ilk olarak Lincoln Henrique ardından ise Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae için ciddi transfer teklifleri alan Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcunun ayrılma ihtimaline karşılık defansın göbeği için alternatif arayışlarına bir süredir devam ediyor.

        Fenerbahçe'nin Kim-Min Jae'nin yerine alternatif olarak belirlediği ismin ise Jesus'un eski kulübü Flamengo'da forma giyen Rodrigo Caio olduğunu takvim.com.tr Türkiye'de ilk olarak okuyucularına duyururken, Brezilyalı stoperden flaş bir hamle geldi.

        Flamengo forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yi takibe alınca Rodrigo'nun Sarı-Lacivertli kulübe transferiyle ilgili iddialar daha da kuvvetlendi.

        Fenerbahçe'nin Kim'in ayrılması durumunda resmen temasa geçmeyi düşündüğü Rodrigo Caio'nun kulübü Flamengo ile 2023 yılının aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gözüküyor.
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            Haberler Spor Özel haber... takvim.com.tr transferin detaylarını duyurmuştu: Brezilyalı stoper Caio Kanarya'yı takibe aldı
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