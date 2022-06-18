2022-2023 sezonunda yabancı oyuncu sınırlaması nasıl olacak? TFF son dakika duyurdu

TFF, 8+3 yabancı kuralının gelecek sezonda da uygulanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı yapmıştır.
Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu, Federasyonumuza kulüplerin görüş ve önerilerini iletmiş ve TFF'nin yeni yönetimine başarılar dilemiştir.
Daha sonra TFF Yönetim Kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda şu kararları almıştır: