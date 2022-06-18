Galatasaray'da hoca çıkmazı sürüyor! Yönetim görüştüğü 3 isimde de maliyet engeline takıldı





YABANCI HOCA KARARI

Genel kurul sonrası yapılan ilk toplantıda takımın başına yabancı bir hoca getirilmesi için fikir birliğine varılırken, listedeki 3 isimle yapılan görüşmelerden yüksek maliyet nedeniyle henüz sonuç alınamadı. Şu ana kadar masaya oturulan isimlerden Marco Rose ve Paulo Fonseca'nın 4 milyon Euro, De Zerbi'nin ise 4.5 milyon Euro yıllık maliyetinin olması Galatasaray'ı zorluyor. Başkan Dursun Özbek bir önce yeni teknik direktörün belirlenmesi için büyük çaba harcarken, ekonomik engellerin nasıl aşılacağı soru işareti. Sarı-Kırmızılılar şu anda Marco Rose'nin üzerine yoğunlaşırken, diğer iki isimle de görüşmeler sürüyor. Yönetim adeta hazır kıta bekleyen Okan Buruk'u ise son ihtimal olarak görüyor.