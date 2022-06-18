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    Galatasaray'da hoca çıkmazı sürüyor! Yönetim görüştüğü 3 isimde de maliyet engeline takıldı

    Görüşme yapılan Marco Rose ve Fonseca’nın 4 milyon Euro, De Zerbi’nin ise 4.5 milyon Euro yıllık maliyeti olması yönetimi zorluyor. Başkan Özbek yeni hocayı belirlemek için büyük çaba harcıyor.

    Cimbom’da hoca çıkmazı!

    Galatasaray yönetimi seçimin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen teknik direktör belirsizliğine son veremedi.



    YABANCI HOCA KARARI
    Genel kurul sonrası yapılan ilk toplantıda takımın başına yabancı bir hoca getirilmesi için fikir birliğine varılırken, listedeki 3 isimle yapılan görüşmelerden yüksek maliyet nedeniyle henüz sonuç alınamadı. Şu ana kadar masaya oturulan isimlerden Marco Rose ve Paulo Fonseca'nın 4 milyon Euro, De Zerbi'nin ise 4.5 milyon Euro yıllık maliyetinin olması Galatasaray'ı zorluyor. Başkan Dursun Özbek bir önce yeni teknik direktörün belirlenmesi için büyük çaba harcarken, ekonomik engellerin nasıl aşılacağı soru işareti. Sarı-Kırmızılılar şu anda Marco Rose'nin üzerine yoğunlaşırken, diğer iki isimle de görüşmeler sürüyor. Yönetim adeta hazır kıta bekleyen Okan Buruk'u ise son ihtimal olarak görüyor.



    TORRENT ÜLKESİNE DÖNDÜ
    Öte yandan Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Domenec Torrent kendisiyle görüşme yapılmaması üzerine İspanya'ya döndü. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol hocayla yolları şangi şartlarda ayıracağı da büyük bir merakla bekleniyor.

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    Haberler Spor Galatasaray'da hoca çıkmazı sürüyor! Yönetim görüştüğü 3 isimde de maliyet engeline takıldı
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