Galatasaray'da hoca çıkmazı sürüyor! Yönetim görüştüğü 3 isimde de maliyet engeline takıldı

Galatasaray yönetimi seçimin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen teknik direktör belirsizliğine son veremedi.
YABANCI HOCA KARARI
Genel kurul sonrası yapılan ilk toplantıda takımın başına yabancı bir hoca getirilmesi için fikir birliğine varılırken, listedeki 3 isimle yapılan görüşmelerden yüksek maliyet nedeniyle henüz sonuç alınamadı. Şu ana kadar masaya oturulan isimlerden Marco Rose ve Paulo Fonseca'nın 4 milyon Euro, De Zerbi'nin ise 4.5 milyon Euro yıllık maliyetinin olması Galatasaray'ı zorluyor. Başkan Dursun Özbek bir önce yeni teknik direktörün belirlenmesi için büyük çaba harcarken, ekonomik engellerin nasıl aşılacağı soru işareti. Sarı-Kırmızılılar şu anda Marco Rose'nin üzerine yoğunlaşırken, diğer iki isimle de görüşmeler sürüyor. Yönetim adeta hazır kıta bekleyen Okan Buruk'u ise son ihtimal olarak görüyor.
TORRENT ÜLKESİNE DÖNDÜ
Öte yandan Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Domenec Torrent kendisiyle görüşme yapılmaması üzerine İspanya'ya döndü. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol hocayla yolları şangi şartlarda ayıracağı da büyük bir merakla bekleniyor.