Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe para basıyor! Kombineler tükendi...

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu için kombine bilet satışları tükenirken 40 bin adet kombine satan Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 200 milyon TL gelir elde etti. Yeni sezon öncesi kombinelerden ciddi bir rakamı kasasına koyan Sarı-Lacivertliler, 599 TL'ye satışa sunulması beklenen yeni sezon formalarıyla bu alanda da rekor bir kazanç hedefleniyor. Hem kombine hem de forma satışları ile taraftarın takımına çılgın bir rakam kazandırması bekleniyor.
TARAFTARLAR HAVAYA GİRDİ
Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe, haziran ayında taraftarını havaya sokmayı başarmış durumda.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde ilk maçına 19-20 Temmuz tarihlerinde Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan Sarı-Lacivertli kulüpte yeni sezon öncesi satışa sunulan kombine biletlere taraftarlar adeta hücum etti.
İZDİHAM YAŞANDI
8 Haziran'da başlayan öncelikli kombine satışının ardından Fenerbahçe'de bugün yapılan genel satış için adeta bir izdiham yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar dün geceden itibaren stat etrafında uzun kuyruklar oluştururken, kombineler satışa çıkar çıkmaz tükendi ve Sarı-Lacivertli kulüp internet sitesinden yaptığı açıklama ile taraftarlara gösterdikleri ilgi sebebiyle teşekkür etti.
Yeni sezon öncesi 40 bin kombine bilet satışı yapan Fenerbahçe, ücreti bin 475 TL ile 21 bin 750 TL arasında değişen kombine biletlerden 200 milyon TL civarında bir geliri şimdiden kasasına koydu.