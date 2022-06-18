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    • Spor
    • 18.06.2022 14:31
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    • 18.06.2022 14:36
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    Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe para basıyor! Kombineler tükendi...

    Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçeli taraftarlar satışa çıkarılan kombinelere yoğun ilgi gösterdi. Tüm kombineleri tüketen taraftarlar, sezon öncesinde şampiyonluk havasına girdi. 40 bin kombine satılırken, ortalama 200 milyon TL'lik bir gelir elde etti...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe para basıyor!

    Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu için kombine bilet satışları tükenirken 40 bin adet kombine satan Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 200 milyon TL gelir elde etti. Yeni sezon öncesi kombinelerden ciddi bir rakamı kasasına koyan Sarı-Lacivertliler, 599 TL'ye satışa sunulması beklenen yeni sezon formalarıyla bu alanda da rekor bir kazanç hedefleniyor. Hem kombine hem de forma satışları ile taraftarın takımına çılgın bir rakam kazandırması bekleniyor.

    TARAFTARLAR HAVAYA GİRDİ
    Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe, haziran ayında taraftarını havaya sokmayı başarmış durumda.

    Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde ilk maçına 19-20 Temmuz tarihlerinde Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan Sarı-Lacivertli kulüpte yeni sezon öncesi satışa sunulan kombine biletlere taraftarlar adeta hücum etti.

    İZDİHAM YAŞANDI

    8 Haziran'da başlayan öncelikli kombine satışının ardından Fenerbahçe'de bugün yapılan genel satış için adeta bir izdiham yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar dün geceden itibaren stat etrafında uzun kuyruklar oluştururken, kombineler satışa çıkar çıkmaz tükendi ve Sarı-Lacivertli kulüp internet sitesinden yaptığı açıklama ile taraftarlara gösterdikleri ilgi sebebiyle teşekkür etti.

    Yeni sezon öncesi 40 bin kombine bilet satışı yapan Fenerbahçe, ücreti bin 475 TL ile 21 bin 750 TL arasında değişen kombine biletlerden 200 milyon TL civarında bir geliri şimdiden kasasına koydu.

        12 BİN BİLET KALDI

        Kombineler harici kalan 12 bin bileti maç günleri satışa sunacak olan Fenerbahçe'de bu sezonun bir diğer önemli gelir kaynağı olarak ise forma ve lisanslı ürün satışları olarak gözüküyor.

        Geçen sezon 320 bin civarında forma satışı yapan ve 125 milyon TL'yi forma satışından kasasına koyan Fenerbahçe, bu sezon ise 599 TL'den satışa çıkacak olan yeni sezon formaları ile bu rakamı daha da katlamak istiyor.

        Yeni sezonda en az 500 bin forma satılmasını hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, bu hedefine ulaşması halinde ise 300 milyon TL gelir elde edecek.

        YARIM MİLYARLIK GELİR

        Kombine satışları ile şimdiden 200 milyon TL'yi kasasına koyan, formalardan 300milyon TL gelir bekleyen Sarı-Lacivertli yönetim, yarım milyarlık bir gelire bu iki kalemden ulaşmış olacak.

        Maç günü bilet satışları, diğer lisanslı ürün satışları gibi kalemlerle Fenerbahçe taraftarının takımlarına katkısı daha da büyüyecek ve Sarı-Lacivertliler, ekonomik olarak nefes alacak.

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