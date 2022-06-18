Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe para basıyor! Kombineler tükendi...

12 BİN BİLET KALDI

Kombineler harici kalan 12 bin bileti maç günleri satışa sunacak olan Fenerbahçe'de bu sezonun bir diğer önemli gelir kaynağı olarak ise forma ve lisanslı ürün satışları olarak gözüküyor.

Geçen sezon 320 bin civarında forma satışı yapan ve 125 milyon TL'yi forma satışından kasasına koyan Fenerbahçe, bu sezon ise 599 TL'den satışa çıkacak olan yeni sezon formaları ile bu rakamı daha da katlamak istiyor.

Yeni sezonda en az 500 bin forma satılmasını hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, bu hedefine ulaşması halinde ise 300 milyon TL gelir elde edecek.