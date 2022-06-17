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    • Spor
    • 17.06.2022 14:10
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    • 17.06.2022 14:25
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    Transfer haberleri: Ağaoğlu menajerini işaret etti! İşte Trezeguet gerçekleri...

    Transfer haberleri... Trabzonspor haberleri... Anthony Nwakaeme'nin ayrılmasının ardından kanat mevkisine bir transfer yapmak isteyen Trabzonspor taraftarları, Trezeguet'nin yolunu gözlüyor. Yıldız oyuncu ile görüştüklerini doğrulayan başkan Ahmet Ağaoğlu, detayları aktardı...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ağaoğlu menajerini işaret etti!

    Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyon Trabzonspor dün Kasımpaşa'dan Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Danimarkalı Larsen ile Stefano Denswil'in transferlerini açıkladı.

    FIRTINA TREZEGUET YOLU GÖZLÜYOR

    Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa'dan Umut Bozok'un yanı sıra ve stoperler Marlon ve Bartra için de görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavili taraftarların yolunu gözlediği bir başka isim ise bonservisi Aston Villa'da olan Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet…

    İSTEDİĞİ ÜCRET FAZLA

    Anthony Nwakaeme'ye veda eden Trabzonspor, sol kanadı marka bir isimle güçlendirmek istiyor. Ancak görüşme halinde olduğu Trezeguet ile maaş konusunda pürüzler devam ediyor. Mısırlı yıldızın istediği rakamla Trabzonspor'un sunduğu ücret arasında fark bulunuyor.

        Trabzonspor bu rakamı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin en geç Salı gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

        AĞAOĞLU AÇIKLADI

        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trezeguet transferi için, "Trezeguet transferi şu an için zor görünüyor. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasını yaptı.

        SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

        Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'e devre arasında transfer olan tecrübeli oyuncu 13 karşılaşmada forma giymesine rağmen 6 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Trezeguet'nin kulübü Aston Villa ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
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            Haberler Spor Transfer haberleri: Ağaoğlu menajerini işaret etti! İşte Trezeguet gerçekleri...
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