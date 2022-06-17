Transfer haberleri: Ağaoğlu menajerini işaret etti! İşte Trezeguet gerçekleri...

Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyon Trabzonspor dün Kasımpaşa'dan Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Danimarkalı Larsen ile Stefano Denswil'in transferlerini açıkladı.
FIRTINA TREZEGUET YOLU GÖZLÜYOR
Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa'dan Umut Bozok'un yanı sıra ve stoperler Marlon ve Bartra için de görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavili taraftarların yolunu gözlediği bir başka isim ise bonservisi Aston Villa'da olan Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet…
İSTEDİĞİ ÜCRET FAZLA
Anthony Nwakaeme'ye veda eden Trabzonspor, sol kanadı marka bir isimle güçlendirmek istiyor. Ancak görüşme halinde olduğu Trezeguet ile maaş konusunda pürüzler devam ediyor. Mısırlı yıldızın istediği rakamla Trabzonspor'un sunduğu ücret arasında fark bulunuyor.