Transfer haberleri: Ağaoğlu menajerini işaret etti! İşte Trezeguet gerçekleri...

FIRTINA TREZEGUET YOLU GÖZLÜYOR

Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa'dan Umut Bozok'un yanı sıra ve stoperler Marlon ve Bartra için de görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavili taraftarların yolunu gözlediği bir başka isim ise bonservisi Aston Villa'da olan Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet…