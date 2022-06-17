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    • Spor
    • 17.06.2022 12:06
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    • 17.06.2022 12:09
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    Son dakika: Beşiktaş Saiss'i bildirdi!

    Son dakika... Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Roman Saiss'in transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte detaylar...

    Beşiktaş transferi bildirdi!

    İngiltere'nin Wolverhampton takımından transfer edilen Roman Saiss, Beşiktaş tarafından KAP'a bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

    Detaylar birazdan...

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Saiss'i bildirdi!
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