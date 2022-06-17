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    • 17.06.2022 14:41
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    • 17.06.2022 14:59
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    Transfer haberleri: Jackson Muleka'ya Süper Lig'den 3 talip var! Müthiş yarış...

    Transfer haberleri... Beşiktaş transfer haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Kasımpaşa'da 14 maça çıkan ve 12 gol kaydeden yıldız oyuncu Muleka, Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa tarafından isteniyor. Yıldız futbolcu için Avrupa'dan kulüpler de devrede...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Muleka’ya Süper Lig’den 3 talip!

    Geride kalan sezonda Kasımpaşa forması altında gösterdiği performansla adından söz ettiren yıldız golcüyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

    GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

    Belçika Ligi'nin dev kulüplerinden Standart Liege'de forma giyen Kongolu yıldız golcüyle ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

    3 SÜPER LİG KULÜBÜ DEVREDE

    Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesine giren Jackson Muleka ile ilgili Belçika medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa yıldız golcüyü kadrosuna katmak için savaş veriyor.

        KASIMPAŞA'DAN 3 MİLYON EURO

        Belçika Gazetesi Le Soir, Kasımpaşa'nın Kongolu genç santrforun bonservisini almak için Standart Liege'e 3 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

        Gazeteye göre Kasımpaşa'nın yanı sıra Muleka ile Beşiktaş, Galatasaray, Schalke ve Toulouse da yakından ilgileniyor.

        "STANDART LIEGE'DE OYNAMAYABİLİR"

        Le Soir'in yaptığı haberde, "Muleka bir daha Standart Liege'de oynamayabilir" ifadeleri de dikkat çekti.

        14 MAÇTA 12 GOL

        Jackson Muleka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirmişti. Performansıyla beğeni toplayan Demokratik Kongolu futbolcu, çıktığı 14 maçta takımına 12 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Muleka, 2020 yılında ülkesinin takımlarından Mazembe'den Standart Liege'e 2 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

            99 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

            Kariyerinde 99 karşılaşmada forma giyen Muleka, 41 gol atarken 13 gole imza attı. Toplamda ise 54 gole katkı verdi. 22 yaşındaki yıldız futbolcu, 12 kez milli takım formasını giyerken 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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