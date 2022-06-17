Transfer haberleri: Jackson Muleka'ya Süper Lig'den 3 talip var! Müthiş yarış...

3 SÜPER LİG KULÜBÜ DEVREDE

Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesine giren Jackson Muleka ile ilgili Belçika medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa yıldız golcüyü kadrosuna katmak için savaş veriyor.