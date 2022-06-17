Transfer haberleri: Jackson Muleka'ya Süper Lig'den 3 talip var! Müthiş yarış...

Geride kalan sezonda Kasımpaşa forması altında gösterdiği performansla adından söz ettiren yıldız golcüyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
GELİŞMELER DEVAM EDİYOR
Belçika Ligi'nin dev kulüplerinden Standart Liege'de forma giyen Kongolu yıldız golcüyle ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
3 SÜPER LİG KULÜBÜ DEVREDE
Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesine giren Jackson Muleka ile ilgili Belçika medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa yıldız golcüyü kadrosuna katmak için savaş veriyor.