Trabzonspor transfer bombalarını art arda patlattı! 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı

Şampiyon Trabzonspor transferdeki sessizliğini bozdu ve üst üste bombaları patlattı. Bordo- Mavili camia güne adeta KAP bildirimleri ile uyandı. Trabzonspor ilk oarak uzun süredir peşinde olduğu Kasımpaşa'nın milli sol beki Eren Elmalı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
RESMİ İMZALAR ATILDI
Genç yıldızın takım arkadaşı olan orta alan oyuncusu Doğucan Haspolat da kadroya katıldı. Yeni sezon öncesi ilk yabancı transferini de yapan Fırtına, Udinese ile sözleşmesi sona eren Danimarkalı sağ bek Jens Larsen'le sözleşme imzalandı. Yönetim geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'le de yeniden anlaşma sağladı. 4 futbolcu da dün İstanbul'da kendilerini resmen Trabzonsporlu yapan imzaları attı. Ancak Bordo- Mavililer'in müthiş transfer şovu bununla da sınırlı kalmayacak.
GOL KRALI AN MESELESİ
Yönetim ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok'la da el sıkıştı. Lorient'e 2 milyon Euro teklif eden ve Fransızlar'ı da büyük oranda ikna eden Trabzonspor, Umut'u şehre davet etti. Bordo-Mavililer aynı şekilde Mahmod Trezeguet'ye de Trabzon'a gelmesi için davet gönderdi. Yönetim hem Mısırlı kanat oyuncusu hem de kulübü Aston Villa ile çok büyük oranda anlaşma sağlamayı başardı.