Trabzonspor transfer bombalarını art arda patlattı! 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı





GOL KRALI AN MESELESİ

Yönetim ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok'la da el sıkıştı. Lorient'e 2 milyon Euro teklif eden ve Fransızlar'ı da büyük oranda ikna eden Trabzonspor, Umut'u şehre davet etti. Bordo-Mavililer aynı şekilde Mahmod Trezeguet'ye de Trabzon'a gelmesi için davet gönderdi. Yönetim hem Mısırlı kanat oyuncusu hem de kulübü Aston Villa ile çok büyük oranda anlaşma sağlamayı başardı.