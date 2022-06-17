Son dakika haberleri: Trabzonspor, transferlerinin maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transfer ayrıntılarını bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.