Son dakika haberleri: Trabzonspor, transferlerinin maliyetini açıkladı

LARSEN DE BİLDİRİLDİ

Bir diğer transferi olan Jens Larsen'i de KAP'a bildiren Trabzonspor, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla." açıklamasını yaptı.

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