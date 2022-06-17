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    • 17.06.2022 15:32
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    • 17.06.2022 15:50
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    Son dakika haberleri: Trabzonspor, transferlerinin maliyetini açıkladı

    Son dakika... Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı'nın transfer maliyetleri açıklandı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Larsen'i de açıklayan Karadeniz ekibi, Larsen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Trabzonspor maliyeti açıkladı!

    Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transfer ayrıntılarını bildirdi.

    KAP'a yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre;

    Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

        LARSEN DE BİLDİRİLDİ
        Bir diğer transferi olan Jens Larsen'i de KAP'a bildiren Trabzonspor, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

        2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

        2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

        Kamuoyuna duyurulur.

        Saygılarımızla." açıklamasını yaptı.

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