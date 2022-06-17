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    • Spor
    • 17.06.2022 15:31
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    • 17.06.2022 15:52
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    Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss ilk kez konuştu...

    Beşiktaş transferleri... Beşiktaş transfer haberleri... Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Romain Saiss, transferi sonrasında ilk kez konuştu. Beşiktaş taraftarlarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını belirten Saiss, Valerien Ismael'e de değindi. İşte yıldız ismin ilk sözleri...

    Beşiktaş’ın yeni Vida’sından ilk sözler...

    Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah beyazlı forma ile ilk açıklamalarını gerçekleştirdi.

    Faslı futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş yıllardan beri bildiğim bir takım. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirveye oynayan bir takım. Beşiktaş'ın bana olan ilgisini duyduğumda ciddi anlamda heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Bu heyecanım burada sonlandı. Beşiktaş'ın futbolcusu oldum. Çok başarılı olup en iyi performansımı göstereceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

    "BU TECRÜBEYLE ÇALIŞACAK OLMAK..."

    Valerien Ismael'in futbolculuk kariyerinde çok etkili bir isim olduğunu hatırlatan Saiss, "Zamanının önemli kulüplerinden Werder Bremen'de oynadı. Tartışılmaz biri. Bayern'de de oynadı. Onun gibi bir tecrübeyle çalışacak olmak çok değerli." dedi.

        "TARAFTAR GRUBU ÇOK ÖZEL"

        Beşiktaş'a gelme sebeplerinden de bahseden Saiss, "Beşiktaş'a gelmemdeki en önemli sebeplerden biri taraftarların coşkulu ve tutkulu olması. Takımını her daim destekleyen ve savaşan bir takım isteyen taraftarlar var. Bunu biliyorum. Beşiktaş, çok özel bir taraftar grubuna sahip." dedi.

        "ESKİ KULÜBÜM BİLİR"

        Yıldız oyuncu, "Maç kaybedilir ama kötü savaşılamaz. Eski kulübüme sorsalar, benim ne kadar savaşçı olduğumu görürler. Ben son ana kadar savaşan, çarpışan biriyim. Ben de takımını 90 dakika destekleyen, savaşan taraftarlar önünde daha iyi oyunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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