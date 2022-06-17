Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss ilk kez konuştu...

Faslı futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş yıllardan beri bildiğim bir takım. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirveye oynayan bir takım. Beşiktaş'ın bana olan ilgisini duyduğumda ciddi anlamda heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Bu heyecanım burada sonlandı. Beşiktaş'ın futbolcusu oldum. Çok başarılı olup en iyi performansımı göstereceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.