Galatasaray Alman çalıştırıcı Marco Rose'u ikna etmek için tüm şartları zorluyor





PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Alınan bilgilere göre yönetim, Rose'yi Galatasaray'a gelme konusunda prensipte ikna etti. Ancak başarılı teknik adamın ekibiyle beraber yıllık maliyetinin 4 milyon Euro'nun üzerinde olması sıkıntı yaratıyor. Şu anda yapılan görüşmelerde bu maliyetin aşağıya çekilmesi için uğraşılıyor. Başkan Dursun Özbek'in Alman hocayı takımın başına getirme konusunda çok istekli olduğu ve şu anda her türlü fedakarlığın yapıldığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre şu anda Galatasaray'ın sıcak temas halinde olduğu tek isim Marco Rose. Ancak 45 yaşındaki teknik adamın maliyetiyle ilgili sorunlar aşılamazsa o zaman rota Okan Buruk'a çevrilecek. Şu anda genç hocayla hiçbir temas sağlanmadı.