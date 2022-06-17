Galatasaray Alman çalıştırıcı Marco Rose'u ikna etmek için tüm şartları zorluyor

Teknik direktör sorununu çözmek için büyük çaba harcayan Galatasaray'da gündem Marco Rose... Sarı-Kırmızılılar son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Alman hocayı ikna için tüm şartları seferber etmiş durumda.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Alınan bilgilere göre yönetim, Rose'yi Galatasaray'a gelme konusunda prensipte ikna etti. Ancak başarılı teknik adamın ekibiyle beraber yıllık maliyetinin 4 milyon Euro'nun üzerinde olması sıkıntı yaratıyor. Şu anda yapılan görüşmelerde bu maliyetin aşağıya çekilmesi için uğraşılıyor. Başkan Dursun Özbek'in Alman hocayı takımın başına getirme konusunda çok istekli olduğu ve şu anda her türlü fedakarlığın yapıldığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre şu anda Galatasaray'ın sıcak temas halinde olduğu tek isim Marco Rose. Ancak 45 yaşındaki teknik adamın maliyetiyle ilgili sorunlar aşılamazsa o zaman rota Okan Buruk'a çevrilecek. Şu anda genç hocayla hiçbir temas sağlanmadı.
BURUK'TA SORUN YOK
Ancak Buruk'un daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da çalışmak istediğini net şekilde ortaya koymasından dolayı, bu konuda bir sıkıntı yaşanması beklenmiyor. Yeni sezonu temmuz başında açacak olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik adam bilmecesinin en geç 1 hafta içinde çözüleceği belirtiliyor.