Alman medyası bombayı patlattı! Marco Rose, Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray'da İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in ayrılığı sonrasında göreve getirilecek teknik direktör için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Borussia Dortmund'u çalıştıran Alman hoca Marco Rose ile görüşmelerini sürdürüyor... Alman basınına göre, Cimbom'un Rose ile yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe aldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği gelen bilgiler arasında... Galatasaray'da henüz görev dağılımı yapılmamasına rağmen görüşmeleri Sportif Direktör olması beklenen Cenk Ergün'ün yürüttüğü belirtildi. Alman hocanın yardımcılığını ise Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski'nin yapacağı iddia edildi.