Alman medyası bombayı patlattı! Marco Rose, Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray'da İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in ayrılığı sonrasında göreve getirilecek teknik direktör için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Borussia Dortmund'u çalıştıran Alman hoca Marco Rose ile görüşmelerini sürdürüyor... Alman basınına göre, Cimbom'un Rose ile yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe aldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği gelen bilgiler arasında... Galatasaray'da henüz görev dağılımı yapılmamasına rağmen görüşmeleri Sportif Direktör olması beklenen Cenk Ergün'ün yürüttüğü belirtildi. Alman hocanın yardımcılığını ise Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski'nin yapacağı iddia edildi.
BAŞKA İSİMLER DE VAR
Sarı-Kırmızılıların teknik direktör adayları arasında Marcelo Gallardo, Igor Tudor, De Zerbi ve Okan Buruk da yer alıyor. Dün mazbatasını alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.
KARİYER ZİRVESİ SALZBURG!
Marco Rose, 2017 ile 2019 yılları arasında Salzburg'ta 114 karşılaşmada görev aldı. 2.35 puan ortalaması yakaladı. Kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.