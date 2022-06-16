Weghorst an meselesi

Beşiktaş sonunda büyük bombayı patlatıyor. Forvet transferi için yoğun bir uğraş veren Siyah-Beyazlılar yaklaşık 1 aydır görüştüğü Wout Weghorst'u kadrosuna katıyor.

MENAJERİ DE KATILDI

BURNLEY kulübü ile 1 yıllık kiralama konusunda her konuda anlaşan Siyah-Beyazlılar, Weghorts'u da büyük oranda ikna etmeyi başardı. Beşiktaşlı yetkililer dün Hollanda'da yıldız futbolcu ve menajeriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede aradaki tüm pürüzlerin giderildiği öğrenildi. Weghorst'un kariyerini İstanbul'da sürdürme fikrini ailesiyle konuşacağı ve bugün Siyah-Beyazlılar'a kesin yanıtını vereceği öğrenildi. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu transferin büyük ihtimalle mutlu sonla noktalacağını ifade ediyor.

SIRADA TOSUN VAR

Teknik direktör Valerien Ismael'in kadrosunda görmeyi en çok istediği isim olan Hollandalı forvetin gelmesiyle Beşiktaş'ta büyük bir soruna çözüm bulunmuş olacak. Beşiktaş'ın Weghorst'u bitirdikden sonra Cenk Tosun konusunda görüşmelere hız vereceği belirtiliyor.