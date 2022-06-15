MKE Ankaragücü, Portekiz'den dev bir transfer gerçekleştirdi!

Süper Lig'e tekrar yükselen MKE Ankaragücü, Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forma giyen Pedrinho ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
PASLARI ÇOK ETKİLİ
Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon 34 maçın 33'üne ilk 11'de başlayan oyuncu, etkili paslarıyla izleyenleri mest etti.
SEZONUN EN İYİ 11'İNDE
Gil Vicente'nin ligi beşinci sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında büyük yardımı olan Pedrinho, Portekiz'de 'sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.
Yıldız futbolcu, MKE Ankaragücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.