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    • Spor
    • 15.06.2022 17:02
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    • 15.06.2022 17:07
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    MKE Ankaragücü, Portekiz'den dev bir transfer gerçekleştirdi!

    Bu yıl tekrar Süper Lig'de boy gösterecek olan MKE Ankaragücü, flaş bir transfere imza attı. Başkent ekibi, Portekiz'in Gil Vicente kulübünden Pedrinho ile anlaşma sağladığını açıkladı...

    takvim.com.tr
    Ankaragücü’nden dev transfer!

    Süper Lig'e tekrar yükselen MKE Ankaragücü, Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forma giyen Pedrinho ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

    PASLARI ÇOK ETKİLİ

    Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon 34 maçın 33'üne ilk 11'de başlayan oyuncu, etkili paslarıyla izleyenleri mest etti.

    SEZONUN EN İYİ 11'İNDE

    Gil Vicente'nin ligi beşinci sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında büyük yardımı olan Pedrinho, Portekiz'de 'sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.

    Yıldız futbolcu, MKE Ankaragücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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    Haberler Spor MKE Ankaragücü, Portekiz'den dev bir transfer gerçekleştirdi!
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