MKE Ankaragücü, Portekiz'den dev bir transfer gerçekleştirdi!

SEZONUN EN İYİ 11'İNDE

Gil Vicente'nin ligi beşinci sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında büyük yardımı olan Pedrinho, Portekiz'de 'sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.

Yıldız futbolcu, MKE Ankaragücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.