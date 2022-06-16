Transfer haberi: Trabzonspor, Süper Lig'in yıldızını istiyor! Anlaşma her an açıklanabilir...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, santrfor mevkisine takviye yapmak istiyor.
4 transferini KAP'A bildiren ve Trezeguet'i kadrosuna katmaya hazırlanan bordo mavililer için bir iddia daha ortaya atıldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de harikalar yaratan ismi markaja aldı.
O İSİM UMUT BOZOK
Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan ve ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un bonservisi Fransa ekibi Lorient'te bulunuyor.
MENAJERİ DAVET EDİLDİ
İddialara göre, uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki futbolcunun menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.