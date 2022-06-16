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    • Spor
    • 16.06.2022 15:43
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    • 16.06.2022 15:47
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    Transfer haberi: Trabzonspor, Süper Lig'in yıldızını istiyor! Anlaşma her an açıklanabilir...

    Transfer haberleri... Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ligin gol kralını kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Geçen sezon Kasımpaşa'daki performansıyla ligin en etkili isimlerinden biri haline gelen Umut Bozok, bordo mavililere transfer olabilir. İşte detaylar...

    Fırtına bombaları patlatıyor! Şimdi de Umut Bozok...

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, santrfor mevkisine takviye yapmak istiyor.

    4 transferini KAP'A bildiren ve Trezeguet'i kadrosuna katmaya hazırlanan bordo mavililer için bir iddia daha ortaya atıldı.

    Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de harikalar yaratan ismi markaja aldı.

    O İSİM UMUT BOZOK

    Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan ve ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un bonservisi Fransa ekibi Lorient'te bulunuyor.

    MENAJERİ DAVET EDİLDİ

    İddialara göre, uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki futbolcunun menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

        GOL KRALI OLMUŞTU

        Umut Bozok, çıktığı 38 maçta 20 gol kaydederken, 8 de asist yapmıştı. Oyuncu bu performansıyla Süper Lig'in en çok gol atan oyuncusu olmuştu.

        BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

        Oyuncunun transfer bedeli ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        GALATASARAYLI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
        Yıldız golcü, verdiği bir röportajda Galatasaray'ı desteklediğini belirtmişti. Sarı kırmızılıların bu hamleye bir karşılık verip vermeyeceği merak uyandırıyor...

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