Son dakika: TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak seçime girdi. Büyükekşi, kullanılan 209 oyun 158'ini alarak başkanlığa seçildi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Yol arkadaşım, rahmetli Hasan Doğan'ın bıraktığı mirası sürdüreceğim. Size söz veriyorum, bu mirası en iyi şekilde temsil edeceğim. Futbolumuzu daha iyiye taşıyacağız. Oldukça zor bir döneme geldik. Güven ortamını hep birlikte sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"DEPLASMAN YASAĞINI KALDIRMAK İSTİYORUZ"
Seyircileri sahalarda görmek istediğini belirten Büyükekşi, "Deplasman yasağının kalkmasını istiyoruz. Seyircilerimizi yeniden stadyumlarda görmek istiyoruz. Hakem performanslarında güven konusu çok önem kazanıyor. Bu konuda çok ciddi adımlar atmak zorundayız. Artık hakemlerin değil de futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir ortam istiyoruz." diye konuştu.
İLGİNÇ YAPAY ZEKA ÇIKIŞI
Hakemlikte yapay zekayı kullanmak istediğini belirten Büyükekşi, "Hakem performansları için yapay zekayı kullanmak istiyoruz. Hiçbir konu algı operasyonu olmamalı. Şeffaf olarak kamuoyuna açıklayacağız." dedi.
Kulüplerle işbirliği yapacağını belirten Büyükekşi, "Birlikte karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun, kulüplerin faydasına göre karar alacağız. Yabancı sayısının 14'ten 12'ye inme durumu vardı. Rijit değiliz. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız." dedi.