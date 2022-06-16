Son dakika: TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu!

"DEPLASMAN YASAĞINI KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Seyircileri sahalarda görmek istediğini belirten Büyükekşi, "Deplasman yasağının kalkmasını istiyoruz. Seyircilerimizi yeniden stadyumlarda görmek istiyoruz. Hakem performanslarında güven konusu çok önem kazanıyor. Bu konuda çok ciddi adımlar atmak zorundayız. Artık hakemlerin değil de futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir ortam istiyoruz." diye konuştu.