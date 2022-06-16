Fenerbahçe yeni transferleriyle birlikte rakiplerinin başını döndürecek: Kanarya Bruno Henrique'de de geri sayıma geçti

Yeni sezonda rotasını şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe transferde şova başladı. Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda harekete geçen Sarı-Lacivertliler, sol ve sağ kanatta görev yapabilen Armindo Bruma'yı transfer etti.
Eski Galatasaraylı yıldız hızıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı bir başka isim Bruno Henrique de sol kanatta görev yapıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim yıldız oyuncunun transferi için yoğun mesai harcıyor.
Brezilyalı yıldız hızı ile dikkat çekiyor. Sambacı yıldız, ünlü Galli futbolcu Gareth Bale'in 36,9 km'lik rekorunu da tarihe gömerek dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını eline geçirmişti.