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    Fenerbahçe yeni transferleriyle birlikte rakiplerinin başını döndürecek: Kanarya Bruno Henrique'de de geri sayıma geçti

    Armindo Bruma’yı renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, Bruno Henrique’de de geri sayıma geçti. Kanarya jet gibi kanatlarıyla yeni sezonda büyük fark yaratacak...

    Kim tutar Fener’i!
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    Yeni sezonda rotasını şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe transferde şova başladı. Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda harekete geçen Sarı-Lacivertliler, sol ve sağ kanatta görev yapabilen Armindo Bruma'yı transfer etti.

    Eski Galatasaraylı yıldız hızıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı bir başka isim Bruno Henrique de sol kanatta görev yapıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim yıldız oyuncunun transferi için yoğun mesai harcıyor.

    Brezilyalı yıldız hızı ile dikkat çekiyor. Sambacı yıldız, ünlü Galli futbolcu Gareth Bale'in 36,9 km'lik rekorunu da tarihe gömerek dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını eline geçirmişti.

        SÜPERSONİK YAKIŞTIRMASI
        FIFA'nın Twitter hesabında Bruno Enrique'nin ulaştığı hız için "süpersonik" yakıştırması yapılmıştı. Henrique'nin bu hızı dünyanın en hızlı atleti Usain Bolt'un 2009'da 100 metre dünya rekorunu kırarken ulaştığı 37,6 km'lik hızın da üzerinde...

        Henrique, Flamengo formasıyla bir önceki sezon çıktığı 24 lig maçında 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 16 gole katkıda bulundu.

        Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe iki kanat oyuncusunun transferiyle yeni sezonda rakiplerinin başını döndürecek.
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            Haberler Spor Fenerbahçe yeni transferleriyle birlikte rakiplerinin başını döndürecek: Kanarya Bruno Henrique'de de geri sayıma geçti
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