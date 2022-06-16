Barisic için bastırıyor! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BATE BORİSOV-KONYA BAŞAKŞEHİR-NETANYA

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu kura çekimi, Nyon'da yapıldı. Spor Toto Süper Lig 3.'sü Konyaspor ve 4. sırada bitiren Medipol Başakşehir'in de bu turdaki rakipleri belli oldu. Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov, Başakşehir ise İsrail ekibi Maccabi Netanya ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun ilk maçlar 21 Temmuz, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynanacak. Konyaspor, ilk maçı kendi evinde, Başakşehir ise deplasmanda oynayacak.