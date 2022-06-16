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    Barisic için bastırıyor! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Karadeniz Fırtınası Trabzonspor sol bek transferi için görüşmelerini sürdürürken İskoçya'nın G.Rangers takımında forma giyen Borna Barisic'in ismi gündeme gelmiş ve kulüp resmi teklifte bulunmuştu.

    Barisic için bastırıyor!

    Karadeniz Fırtınası Trabzonspor sol bek transferi için görüşmelerini sürdürürken İskoçya'nın G.Rangers takımında forma giyen Borna Barisic'in ismi gündeme gelmiş ve kulüp resmi teklifte bulunmuştu. İskoç kulübünün bonservis beklentisi ile Trabzonspor'un önerdiği rakamlar arasında farklılıklar ortaya çıksa da Bordo-Mavililer'in görüşmeleri devam ediyor. İskoç medyasına göree Trabzonspor, Borna Barisic'i kadrosuna katma konusunda ısrarcı ve bu transfer için şartları gerçekten zorluyor.

    ÇAĞDAŞ ATAN KAYSERİ'DE
    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Çağdaş Atan, 2020- 2021 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.

    DURAN&ONGUN BIRAKTI
    FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini bitirdiklerini duyurdu. İki hakem de Cüneyt Çakır'ın ekibinde yer alıyordu.

        BATE BORİSOV-KONYA BAŞAKŞEHİR-NETANYA
        UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu kura çekimi, Nyon'da yapıldı. Spor Toto Süper Lig 3.'sü Konyaspor ve 4. sırada bitiren Medipol Başakşehir'in de bu turdaki rakipleri belli oldu. Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov, Başakşehir ise İsrail ekibi Maccabi Netanya ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun ilk maçlar 21 Temmuz, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynanacak. Konyaspor, ilk maçı kendi evinde, Başakşehir ise deplasmanda oynayacak.

        KEREM 5 GÜNDE 1 MAÇA ÇIKTI!
        Önceki gün Litvanya karşısında milli formayı terleten Kerem Aktürkoğlu inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Kerem 2021- 2022 futbol sezonunda tam 65 resmi maçta görev yaptı. Geride bıraktığımız sezon Sarı- Kırmızılı takımın oynadığı 52 resmi maçın 51'inde görev yapan yıldız futbolcu tam 3933 dakika sahada kaldı. Kerem 2021- 2022 futbol takviminde 14 milli maçta da görev aldı. 65 maçta 4648 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 16 gol ve 13 asist üretti. 329 gün içinde 65 maçta oynayan Kerem böylece her 5 günde bir sahaya çıkmış oldu.

        MESUT ÖZİL ALMANYA'YA UÇTU!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kalan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, kamp kadrosuna alınmayınca Almanya'ya gitti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Jorge Jesus döneminde de affedilmedi. Kadro dışı kalan Mesut Özil, geçtiğimiz sezon 25 maçta 8 gol 2 asist yapmıştı.

            ENSAR BRAHİC İMZALADI
            F.Bahçe altyapıyı güçlendirmeye devam ediyor. Birçok genç yıldızı altyapıya kazandıran F.Bahçe'den yeni hamle geldi. Kanarya, Partizan forması giyen 18 yaşındaki Sırp santrafor Ensar Brahic'i altyapısına transfer ettiğini açıkladı.

            KİM GİDERSE ROTA CAIO!
            Fenerbahçe'de menajeri aracılığıyla takımdan ayrılma isteğini kulübe ileten Kim Min Jae'nin yerine stoper arayışlarına resmen başladı. Alınan bilgilere göre yönetimin teklif yapmayı düşündüğü futbolcu Rodrigo Caio. Flamengo formasını giyen Brezilyalı stoper aynı zamanda Jorge Jesus'un eski öğrencisi. Portekizli teknik adamın Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takımın banko isimlerinden biri olan Rodrigo Caio için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

            RAKİP DİNAMO KİEV
            Şampıyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi, dün gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakibi Ukrayna Ligi'nin güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev oldu. Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da. İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar 26-27 Temmuz'da oynanacak. F.Bahçe'nin turu geçmesi halinde 3. Ön elemedeki muhtemel rakipleri Monaco, Midtjylland / AEK Larnaca, Sturm Graz ve Union Saint-Gillo.

                BEGÜM ONBAŞI 2. KEZ ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
                Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, 16-18 Haziran tarihlerinde Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şampiyon sporcu, ''İki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik cimnastik tarihinde yok. Bu ilki ülkemize getirmeye çalışıyoruz" dedi.

                EFES, ERTEN GAZİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
                ING Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'ye finalde kaybeden Anadolu Efes, iç transferde Erten Gazi ile 1+1 yıllık yeni kontrat imzaladı. Yapılan açıklamada, "Bugün doğum günü de olan şampiyon oyuncumuz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadesi kullanıldı.

                SAISS RESMEN KARTAL OLDU
                Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Siyah-Beyazlılar önceki gece İstanbul'a getirdiği Romain Saiss'i önce sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan testlerde sorun çıkmaması üzerine görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Ardından da 32 yaşındaki Faslı savunmacı ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.
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                Haberler Spor Barisic için bastırıyor! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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