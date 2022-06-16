Barisic için bastırıyor! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor sol bek transferi için görüşmelerini sürdürürken İskoçya'nın G.Rangers takımında forma giyen Borna Barisic'in ismi gündeme gelmiş ve kulüp resmi teklifte bulunmuştu. İskoç kulübünün bonservis beklentisi ile Trabzonspor'un önerdiği rakamlar arasında farklılıklar ortaya çıksa da Bordo-Mavililer'in görüşmeleri devam ediyor. İskoç medyasına göree Trabzonspor, Borna Barisic'i kadrosuna katma konusunda ısrarcı ve bu transfer için şartları gerçekten zorluyor.
ÇAĞDAŞ ATAN KAYSERİ'DE
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Çağdaş Atan, 2020- 2021 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.
DURAN&ONGUN BIRAKTI
FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini bitirdiklerini duyurdu. İki hakem de Cüneyt Çakır'ın ekibinde yer alıyordu.