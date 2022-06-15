Kerem Aktürkoğlu'ndan ilginç istatistik! Beş günde bir maça çıktı!

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu yetenekleriyle olduğu kadar istikrarı ile de dikkatleri çekiyor.
Dün oynanan Litvanya karşısında milli formayı terleten 23 yaşındaki futbolcu inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Kerem 2021-2022 futbol sezonunda tam 65 resmi maçta görev yaptı.
İLK MAÇI GEÇEN TEMMUZ'DA
Sezonun ilk maçına 21 Temmuz 2021'de çıkan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın PSV Eindhoven'le oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında forma giydi.
3933 DAKİKA SAHADA KALDI
Geride bıraktığımız sezon Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı 52 resmi maçın 51'inde görev yapan yıldız futbolcu tam 3933 dakika sahada kaldı.
Kerem 2021-2022 futbol takviminde 14 milli maçta da görev aldı. Genç yıldız ilk maçına 1 Eylül 2021'de Dünya Kupası elemelerinde oynanan Karadağ karşılaşmasında çıktı.