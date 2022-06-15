Kerem Aktürkoğlu'ndan ilginç istatistik! Beş günde bir maça çıktı!

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu yetenekleriyle olduğu kadar istikrarı ile de dikkatleri çekiyor.

Dün oynanan Litvanya karşısında milli formayı terleten 23 yaşındaki futbolcu inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Kerem 2021-2022 futbol sezonunda tam 65 resmi maçta görev yaptı.