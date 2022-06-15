Fenerbahçe ve milli takımın yıldızı Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı! Bundesliga'ya çağırıyorlar...

JESUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve onu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı. Sarı-Lacivertli Yönetimin de gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.