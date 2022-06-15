Fenerbahçe ve milli takımın yıldızı Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı! Bundesliga'ya çağırıyorlar...

Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çeken yıldız golcü, yeniden Alman Ligi ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu performansla alkışlanan sonrasında ise gollerine Milli Takım'da devam eden tecrübeli oyuncu Bundesliga ekiplerinin takibinde…
BUNDESLIGA EKİBİ DEVREDE
A Milli Takım formasıyla 8 maçta 7 gole imza atan Serdar Dursun'u Bendesliga ekiplerinden Augsburg'un ilgisinin olduğu belirtildi. Ayrıca 2. Lig ekibi Nürnberg'in de Serdar Dursun için harekete geçtiği öğrenildi.
JESUS BIRAKMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve onu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı. Sarı-Lacivertli Yönetimin de gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.