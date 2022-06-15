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    • Spor
    • 15.06.2022 11:46
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    • 15.06.2022 12:04
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    Fenerbahçe ve milli takımın yıldızı Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı! Bundesliga'ya çağırıyorlar...

    Fenerbahçe'de attığı gollere A Milli Takım formasıyla devam eden ve UEFA Uluslar Ligi'nde 4 gol kaydeden Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Almanya Bundesliga ekibi Augsburg, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalara başlamak istiyor. Jorge Jesus ise performansından memnun olduğu Serdar'ı bırakmaya niyetli değil...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Serdar Dursun’a sürpriz talip!

    Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çeken yıldız golcü, yeniden Alman Ligi ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu performansla alkışlanan sonrasında ise gollerine Milli Takım'da devam eden tecrübeli oyuncu Bundesliga ekiplerinin takibinde…

    BUNDESLIGA EKİBİ DEVREDE

    A Milli Takım formasıyla 8 maçta 7 gole imza atan Serdar Dursun'u Bendesliga ekiplerinden Augsburg'un ilgisinin olduğu belirtildi. Ayrıca 2. Lig ekibi Nürnberg'in de Serdar Dursun için harekete geçtiği öğrenildi.

    JESUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve onu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı. Sarı-Lacivertli Yönetimin de gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.

        BEDAVAYA GELMİŞTİ

        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Darmstadt'tan bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Serdar Dursun, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. 30 yaşındaki golcü geçen sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada 15 gole imza atarak dikkatleri çekti.

        SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR

        Almanya altyapısı olan Serdar Dursun, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli golcünün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

        4 GOLLE YILDIZLAŞTI

        Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 2 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar Dursun yaklaşık 1 yıl sonra değerini 3.5 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Serdar Dursun Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarında attığı 4 golle yıldızlaştı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe ve milli takımın yıldızı Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı! Bundesliga'ya çağırıyorlar...
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