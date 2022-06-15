Fenerbahçe Lincoln’den sonra Bruma’yı da kadrosuna kattı! Sıra Marcelo, Cravalho ve Bruno Henrique'ye geldi





3 TRANSFER DAHA YOLDA...

Sol beke kaliteli bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Real Madrid'den ayrılan Marcelo ile temasa geçtiği bildirildi. Taraftarlar arasındaki temasların devam ettiği birkaç gün içinde daha somut bilgilerin gelebileceği bildirildi Fenerbahçeli kurmaylar Flamengo'nun kanat oyuncusu Bruno Henrique için de görüşmeleri sürdürüyor. Kanatların Bruma ile birlikte Henrique de alınarak güçlendirilmesi hedefleniyor. Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi ise Real Betis'de oynayan William Carvalho. Portekiz Milli Takımı'nda defalarca forma giyen 30 yaşındaki defansif orta saha için de Betis kulübüne resmi teklifin iletildiği pazarlıkların aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.