Fenerbahçe Lincoln’den sonra Bruma’yı da kadrosuna kattı! Sıra Marcelo, Cravalho ve Bruno Henrique'ye geldi

Fenerbahçe transferde gaza bastı... Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan Kanarya, dün bir bomba daha patlattı. PSV forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma için Hollanda kulübü ile kiralık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bruma'nın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği kulüp tarafından duyruldu. Bruma transferini de bitiren Fenerbahçe şimdi ise 3 yıldız için ataklarını sıklaştırma kararı aldı.
3 TRANSFER DAHA YOLDA...
Sol beke kaliteli bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Real Madrid'den ayrılan Marcelo ile temasa geçtiği bildirildi. Taraftarlar arasındaki temasların devam ettiği birkaç gün içinde daha somut bilgilerin gelebileceği bildirildi Fenerbahçeli kurmaylar Flamengo'nun kanat oyuncusu Bruno Henrique için de görüşmeleri sürdürüyor. Kanatların Bruma ile birlikte Henrique de alınarak güçlendirilmesi hedefleniyor. Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi ise Real Betis'de oynayan William Carvalho. Portekiz Milli Takımı'nda defalarca forma giyen 30 yaşındaki defansif orta saha için de Betis kulübüne resmi teklifin iletildiği pazarlıkların aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.
FLAMENGO DİRENİYOR
Flamengo kulübünün fiyatı arttırmak için Bruno Henrique teklifini ağırdan aldığı ifade ediliyor.