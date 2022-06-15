Ailevi nedenlerden dolayı Trabzonspor'daki görevinden ayrılmak isteyen Egemen Korkmaz'ın durumu netleşiyor

Trabzonspor geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan teknik ekibin içerisinde yer alan Egemen Korkmaz, ailevi nedenleri gerekçe göstererek gelecek sezon için teknik ekipte yer almama kararı almıştı. Bu kararını teknik direktör Abdullah Avcı'ya da ileten Egemen Korkmaz'ın son durumu kısa süre içerisinde netlik kazanacak. Abdullah Avcı'nın, "Bir kez daha görüşeceğiz" dediği Egemen Korkmaz'ın kararını bu hafta içerisinde vereceği ve teknik ekibe ileteceği ifade edildi. Bordo-Mavililer'in 1 numarası Avcı, Korkmaz'ın ekibinde devam etmesinde yana.
KARTAL SAİSS'E KAVUŞTU
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, dün akşam İstanbul'a geldi. Faslı stoper sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak. Beşiktaş'ın Domagoj Vida'nın yerine transferi için her konuda anlaştığı Romain Saiss dün akşam İstanbul'a geldi. İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Faslı stoper bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Siyah-Beyazlılar'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 31 yaşındaki savunma oyuncusu Beşiktaş'tan senelik 1 milyon 800 bin Euro kazanacak.
LARİN BEŞİKTAŞ'I SİLDİ
Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Cyle Larin'den kötü bir hareket geldi! Kanadalı oyuncu Instagram hesabındaki Beşiktaş ile ilgili olan fotoğraflarının tamamını sildi. Beşiktaş'ta teklifi az bulduğu için sözleşme uzatmayan Cyle Larin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kanadalı futbolcu, Instagram hesabındaki Beşiktaş'la ilgili fotoğraflarını sildi. Larin'in paylaşımlarını kaldırması Siyah-Beyazlı taraftarın da tepkisini çekti. Larin, Beşiktaş'ın yıllık 1.2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemiş, Beşiktaş yönetimi de fiyat artırımına gitmemişti. Cyle Larin'le bir görüşme daha yapılmasının uzak bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.