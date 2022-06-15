Ailevi nedenlerden dolayı Trabzonspor'daki görevinden ayrılmak isteyen Egemen Korkmaz'ın durumu netleşiyor





MONTREZL HARREL İÇİN HAPİS CEZASI İSTENİYOR

NBA'de bir çok takımda forma giyen serbest oyuncu konumundaki Montrezl Harrel, polis kontrolü sırasında arabasında 3 kilo uyuşturucu bulundu. D sınıfı bir suç olarak ilk kez yargılanan Harrell, 1-5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya. Harrell, geçtiğimiz sezon Charlotte'da 14 sayı ve 7 ribaund ortalamaları tutturdu.



ADAM NAGY YİNE LİSTEDE

Macar yıldız Adam Nagy yeniden Trabzonspor'la anılmaya başlandı. İtalye Serie B'de Pisa kulübünde oynayan Nagy'nin yeniden Trabzonspor'a transfer olabileceğini yazan Calciomercato'ya göre önümüzdeki günlerde görüşmeler başlayacak.



TEİXEİRA DURMUYOR

Beşiktaş'ın Brezilyalı'sı Teixeira, sezon öncesi bireysel çalışmalar yapıyor ve yeni sezon için güç depoluyor.



PETKİM MELSON'LA SÖZLEŞME İMZALADI

ING Basketbol Ligi takımlarından Aliağa Petkim, 25 yaşındaki ABD'li guard Silas Melson'ı transfer etti. Geçen sezonu Estonya Ligi'nde geçiren oyuncu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 18.5 sayı ortalaması yakaladı. Petkim, daha önce Gaziantep'ten guard Cem Ulusoy, Türk Telekom'dan Dorukhan Engindeniz ve Galatasaray'dan Ege Arar'ı kadroya katmıştı.



BURNLEY COMPANY'Yİ TAKIMIN BAŞINA GETİRDİ

Geçtiğimiz sezon Premier Ligde tutunamayıp Championship'e düşen Burnley, teknik direktörlük görevi için Vincent Company ile anlaşıldığını açıkladı. Belçikalı teknik adam," Burnley Futbol Kulübü gerçekten tarihi bir İngiliz takımı ve menajer olarak görev almak benim için bir onurdur. Kazanan bir takım yaratmayı dört gözle bekliyorum." dedi.



İLK RAKIP SHKUPI

Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçını oynayacağı rakip belli oldu. Sarı-Lacivertliler, 22 Haziran'da Makedonya Lig Şampiyonu FK Shkupi ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma İstanbul'da oynanacak



MESUT YİNE YOK

Kanarya'da geleceği belirsiz isimlerinden birisi olan ve şu anda kadro dışı olan Mesut Özil sağlık testlerinde dün de yoktu. Bu gelişme sonrasında Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği daha da zor bir duruma geldiği iddia edildi.



ROMA MATİC'İ RESMEN AÇIKLADI

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Nemanja Matic'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sırp ön libero, Manchester United formasıyla 128 maçta 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki yıldız isim, Kırmızı Şeytanlara 2017 yılında Chelsea'den 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



VAKIFBANK BEJEMA'YI RENKLERİNE BAĞLADI

Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Siyahlı ekip, son olarak Polonya'nın Developres Rzeszow ekibinde forma giyen 22 yaşındaki ABD'li smaçör ile Kara Bajema'yı kadrosuna kattı. Kara Bajema, geçen sezon takımı ile Polonya Süper Kupası, Polonya Kupası ve Polonya Ligi şampiyonluğu yaşadı.



ZİRVE YAPTILAR!

Arnavutluk ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 7 Haziran 2019'da oynanan U21 Milli Takım maçında forma giyen Altay Bayındır, Mert Müldür, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu, şimdi A Milli Takım için ter döküyor. Geçen bu süreçte performanslarını arttıran söz konusu oyuncular, kısa sürede A Takım'a adapte oldular. Teknik direktör Stefan Kuntz, genç yıldızlardan uzun süre yararlanmak istiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



