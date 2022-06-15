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    Ailevi nedenlerden dolayı Trabzonspor'daki görevinden ayrılmak isteyen Egemen Korkmaz'ın durumu netleşiyor

    Ailevi nedenleri gerekçe göstererek Trabzonspor’daki görevinden affını isteyen Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Korkmaz’ın durumu kısa süre içinde netleşecek. İşte sizler için derlediğimiz 15 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Egemen korkmaz karar aşamasında

    Trabzonspor geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan teknik ekibin içerisinde yer alan Egemen Korkmaz, ailevi nedenleri gerekçe göstererek gelecek sezon için teknik ekipte yer almama kararı almıştı. Bu kararını teknik direktör Abdullah Avcı'ya da ileten Egemen Korkmaz'ın son durumu kısa süre içerisinde netlik kazanacak. Abdullah Avcı'nın, "Bir kez daha görüşeceğiz" dediği Egemen Korkmaz'ın kararını bu hafta içerisinde vereceği ve teknik ekibe ileteceği ifade edildi. Bordo-Mavililer'in 1 numarası Avcı, Korkmaz'ın ekibinde devam etmesinde yana.



    KARTAL SAİSS'E KAVUŞTU
    Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, dün akşam İstanbul'a geldi. Faslı stoper sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak. Beşiktaş'ın Domagoj Vida'nın yerine transferi için her konuda anlaştığı Romain Saiss dün akşam İstanbul'a geldi. İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Faslı stoper bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Siyah-Beyazlılar'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 31 yaşındaki savunma oyuncusu Beşiktaş'tan senelik 1 milyon 800 bin Euro kazanacak.



    LARİN BEŞİKTAŞ'I SİLDİ
    Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Cyle Larin'den kötü bir hareket geldi! Kanadalı oyuncu Instagram hesabındaki Beşiktaş ile ilgili olan fotoğraflarının tamamını sildi. Beşiktaş'ta teklifi az bulduğu için sözleşme uzatmayan Cyle Larin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kanadalı futbolcu, Instagram hesabındaki Beşiktaş'la ilgili fotoğraflarını sildi. Larin'in paylaşımlarını kaldırması Siyah-Beyazlı taraftarın da tepkisini çekti. Larin, Beşiktaş'ın yıllık 1.2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemiş, Beşiktaş yönetimi de fiyat artırımına gitmemişti. Cyle Larin'le bir görüşme daha yapılmasının uzak bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.



        GÜVEN YALÇIN'A YİĞİDO KANCASI
        Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın'a Süper Lig ekibi Sivasspor talip oldu. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Güven Yalçın'a Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi. Özellikle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu oyuncuyu çok istediği ve ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş ile Sivasspor kulüplerinin önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapması bekleniyor.



        SON KARARI ISMAEL VERECEK
        Sivasspor Güven Yalçın'a talip olurken görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Ancak Güven ile ilgili olarak son kararı Valerien Ismael verecek.


        NİANG VE BALDE İDDİASI
        Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı... Sarı-Kırmızılılar'ın golcü transferi için iki yıldızla görüşme halinde olduğu belirtildi. Bu isimlerden ilki Fransa Ligi'nde küme düşen Bordeaux'ta forma giyen M'Baye Niang... 27 yaşındaki Senegalli yıldızın Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak tecrübeli futbolcu Bordeaux'da kalmak istemiyor. Cimbom'un bir başka hedefi ise İtalyan temsilcisi Cagliari'nin formasını giyen Senegalli Keita Balde... 27 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi. Geride kalan sezonda 26 karşılaşmada forma giyen Keita Balde 3 gol atarken 2 de asiste imza attı. Balde, Lazio, Monaco, Sampdoria ve İnter gibi kulüplerin de formasını giydi.



            TORRENT GÖRÜŞME ODASINA!
            G.Saray'da Başkan Dursun Özbek takımdan göndereceği Torrent ile bugün görüşme gerçekleştirecek. Cimbom'un yeni başkanı Dursun Özbek, yeni sezonda çalışmayı düşünmediği teknik direktör Domenec Torrent ile sözleşme feshi için masaya oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Torrent ve ekibinin sözleşmesini feshederse İspanyol hocaya 1.5, yardımcılarına ise 700 bin Euro ödeyecek. Sportif Direktör Sensibile ile yollar ayrılırsa 800 bin Euro daha ödenmesi gerecek. Torrent ve ekbinin yanı sıra Sensibile ile yapılan görüşmelerde orta yol bulunamazsa Galatasaray'ın kasasından 3 milyon Euro çıkacak.



            BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ!
            G.Saray'da ikinci kez başkan olan ve dün mazbatasını alan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sarı- Kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti. Özbek, "Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. Yılında en başarılı kulüp olmak zorundadır" dedi. Başkan Özbek, "Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray benim yuvam. Birçok projemiz var. İnşallah onları hayata geçireceğiz. Bütün camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin barışmasını sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın, kulübe sevgi iklimi hakim olsun" diye konuştu.



            PAOK MORUTAN'IN PEŞİNDE
            Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Aslan'da yeni başkan Dursun Özbek, kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başlarken, Morutan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yunanistan temsilcisi PAOK'un Rumen oyuncu için devreye girdiği iddia edildi.



                MOHAMED BOŞ GEÇMEDİ.
                Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile Güney Kore'yi boş geçmedi. Hazırlık maçında Güney Kore Mısır'ı 4-1 mağlup ederken Mostafa Mohamed takımının tek golünü kaydetti.



                WARRİORS, CELTİCS'İ WİGGİNS'LE DEVİRDİ
                NBA final serisi 5.maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Boston Celtics'i 104-94 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi. Warriors, seride bir maç daha kazanması durumunda şampiyon olacak. Golden State'de Andrew Wiggins 26 sayı,13 ribaund ile takımını galibiyete taşıdı. Boston'da Tatum, 27 sayıyla oynasa da mağlubiyeti engelleyemedi.



                SUDE UZUNÇAVDAR ALTIN MADALYA KAZANDI
                Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Lüksemburg Açık G2 Turnuvası'nda kadınlar +73 kiloda şampiyon oldu. 2024 Paris Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda milli sporcu, ilk turda İngiltere'den Morgan Curtis'i 20-9, yarı finalde ise Hollandalı Famke Kloosterman'ı 21-7, finalde ise Alman Lorena Brandl'ı 13-5 yenerek altın madalya kazandı.



                    LİVERPOOL NUNEZ'İN TRANSFERİNİ AÇIKLADI
                    İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Portekiz'in Benfica takımından Uruguaylı golcü futbolcu Darwin Nunez'i transfer ettiğini duyurdu. Liverpool Kulübü, 22 yaşındaki Nunez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı. Yeni takımında 27 numaralı formayı giyecek Uruguaylı futbolcu, 100 milyon Euro'luk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.



                    JORGE JESUS'A BORDO-MAVİ SÜRPRİZ!
                    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçeli futbolculara çeşitli testler uygulandı. Sarı-Lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu. Bu testler sonucunda oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas grupları tespit edildi. Teknik direktör Jorge Jesus'tan kan alan hemşirenin bileğindeki bordo-mavili bileklik ise dikkatlerden kaçmadı.



                    YA DİNAMO KİEV YA MİDTJYLLAND
                    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek. Fenerbahçe Dinamo Kiev ile eşleşirse deplasman maçı savaş nedeniyle büyük bir ihtimalle Ukrayna dışında bir ülkede oynanacak.



                        KİM MİN JAE ŞOKU KAPIDA
                        Geçtiğimiz sezo Çin'den transfer edilen ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Kim Min Jae ile ilgili F.Bahçelileri üzecek haberler geliyor. İddialara göre çok sayıda talibi olan Koreli futbolcu kesin olarak ayrılık kararı aldı. Sakatlığı nedeniyle tedavi için ülkesine giden Kim Min Jae'nin yanına eşyalarını da aldığı öne sürülüyor. Yıldız futbolcunun menajerinin şu anda çok sayıda kulüple görüşme halinde olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Kim Min Jae'nin şartlarında iyileştirmeye giderek yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor. Kısa süre içinde Koreli yıldızın menajeriyle görüşme yapılacağı ancak Kim'in ayrılık konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor. Jorge Jesus'un da yıldız futbolcunun en azından 1 sezon daha takımda kalmasını istediği belirtiliyor. Eğer Kim'in ayrılık kararı değişmezse yönetim mecburen bazı kulüplerle pazarlık masasına oturmak zorunda kalacak. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim, Kim Min Jae'yi 20 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.



                        MOURİNHO ZEKİ'Yİ İSTİYOR
                        Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik için transfer girişimlerine devam ediyor. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi, milli futbolcumuz ile anlaşmaya vardı. Zeki'nin, eğer transfer resmiyet kazanırsa Roma'dan yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı belirtildi. Fransız ekibiyle iki sezon önce tarihi bir şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncunun da yeni maceralara hazır olduğu belirtilirken, sözleşmesinin son senesine girecek olması da Lille'in transfere sıcak bakmasını sağlıyor.



                        MENAJERİME ACELE ETMESİNİ SÖYLEDİM
                        Real Madrid'in 100 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız kulübü Monaco'dan 6 yıllığına kadrosuna kattığı Aurelien Tchouameni, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Real Madrid'in PSG ve City ile oynadığı maçları izlediğimde, menajerime hemen beni oraya götürmek için elinden gelenin en iyisini yap" ifadelerini kullandı.



                            BAYERN MÜNİH, SADİO MANE'DE ISRARCI
                            Bayern Münih, Liverpool'dan Sadio Mani için temaslarını sürdürüyor. Bild'de yer alan haberde Alman devinin Liverpool' 35milyon euro bonservis, 5 milyon euro'su da bonus olmak üzere resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Haberde, iki tarafın da bu teklife sıcak baktığı vurgulandı. Mane'nin Liverpool ile kontratı 2023 yılında sona erecek.



                            MONTREZL HARREL İÇİN HAPİS CEZASI İSTENİYOR
                            NBA'de bir çok takımda forma giyen serbest oyuncu konumundaki Montrezl Harrel, polis kontrolü sırasında arabasında 3 kilo uyuşturucu bulundu. D sınıfı bir suç olarak ilk kez yargılanan Harrell, 1-5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya. Harrell, geçtiğimiz sezon Charlotte'da 14 sayı ve 7 ribaund ortalamaları tutturdu.

                            ADAM NAGY YİNE LİSTEDE
                            Macar yıldız Adam Nagy yeniden Trabzonspor'la anılmaya başlandı. İtalye Serie B'de Pisa kulübünde oynayan Nagy'nin yeniden Trabzonspor'a transfer olabileceğini yazan Calciomercato'ya göre önümüzdeki günlerde görüşmeler başlayacak.

                            TEİXEİRA DURMUYOR
                            Beşiktaş'ın Brezilyalı'sı Teixeira, sezon öncesi bireysel çalışmalar yapıyor ve yeni sezon için güç depoluyor.

                            PETKİM MELSON'LA SÖZLEŞME İMZALADI
                            ING Basketbol Ligi takımlarından Aliağa Petkim, 25 yaşındaki ABD'li guard Silas Melson'ı transfer etti. Geçen sezonu Estonya Ligi'nde geçiren oyuncu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 18.5 sayı ortalaması yakaladı. Petkim, daha önce Gaziantep'ten guard Cem Ulusoy, Türk Telekom'dan Dorukhan Engindeniz ve Galatasaray'dan Ege Arar'ı kadroya katmıştı.

                            BURNLEY COMPANY'Yİ TAKIMIN BAŞINA GETİRDİ
                            Geçtiğimiz sezon Premier Ligde tutunamayıp Championship'e düşen Burnley, teknik direktörlük görevi için Vincent Company ile anlaşıldığını açıkladı. Belçikalı teknik adam," Burnley Futbol Kulübü gerçekten tarihi bir İngiliz takımı ve menajer olarak görev almak benim için bir onurdur. Kazanan bir takım yaratmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

                            İLK RAKIP SHKUPI
                            Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçını oynayacağı rakip belli oldu. Sarı-Lacivertliler, 22 Haziran'da Makedonya Lig Şampiyonu FK Shkupi ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma İstanbul'da oynanacak

                            MESUT YİNE YOK
                            Kanarya'da geleceği belirsiz isimlerinden birisi olan ve şu anda kadro dışı olan Mesut Özil sağlık testlerinde dün de yoktu. Bu gelişme sonrasında Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği daha da zor bir duruma geldiği iddia edildi.

                            ROMA MATİC'İ RESMEN AÇIKLADI
                            İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Nemanja Matic'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sırp ön libero, Manchester United formasıyla 128 maçta 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki yıldız isim, Kırmızı Şeytanlara 2017 yılında Chelsea'den 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

                            VAKIFBANK BEJEMA'YI RENKLERİNE BAĞLADI
                            Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Siyahlı ekip, son olarak Polonya'nın Developres Rzeszow ekibinde forma giyen 22 yaşındaki ABD'li smaçör ile Kara Bajema'yı kadrosuna kattı. Kara Bajema, geçen sezon takımı ile Polonya Süper Kupası, Polonya Kupası ve Polonya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

                            ZİRVE YAPTILAR!
                            Arnavutluk ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 7 Haziran 2019'da oynanan U21 Milli Takım maçında forma giyen Altay Bayındır, Mert Müldür, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu, şimdi A Milli Takım için ter döküyor. Geçen bu süreçte performanslarını arttıran söz konusu oyuncular, kısa sürede A Takım'a adapte oldular. Teknik direktör Stefan Kuntz, genç yıldızlardan uzun süre yararlanmak istiyor.

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                            Haberler Spor Ailevi nedenlerden dolayı Trabzonspor'daki görevinden ayrılmak isteyen Egemen Korkmaz'ın durumu netleşiyor
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