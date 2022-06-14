Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı transferdeki son durumu anlattı...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Transferler hakkındaki soruyu cevaplayan Avcı, "Bizim takımımız hemen hemen hazır. Aslında oyuncu tespitleri doğru ve bunun üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar gerçekleşmiş bir durumumuz yok. Zaman daralıyor ve bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. Buradan sonra toplantıya da gideceğiz. Sanki biraz duruyor gibiyiz ama çalışmıyor değiliz. Ama bir bakmışsın 1-2 transfer gerçekleşmiş. Ama merak etmesinler Trabzonspor'un bir kültürü var. Taraftarda biraz sabırsızlık var ve onlara uygun çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Avcı şu ifadeleri kullandı: Nwakaeme, kulüple görüşmelere devam ediyor. Olmazsa B planını hazırlamaya çalışıyoruz... Kupa çok önemli. Futbolda ne mesaj veriyorum. Herkese saygı göstermek önemli... Dünyadaki oyun sistemi artık çok değişti. Rakibin oynadığı oyun çok önemli. İlhan Palut'u başarısız sayabilir miyiz? Belli bir felsefesi var ve ben çok beğeniyorum. Ama inanın 2-3 sene daha lig ikincisi olsun başarısız sayılacak. Kendi adıma yurt dışına gitme trenini kaçırdım diye düşünüyorum. Uğurcan Çakır bu sezon harika bir kaptanlık yaptı ve oyunuyla da çok yardımcı oldu. Takım dalgalandığı anda Uğurcan devreye girdi.