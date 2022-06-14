Sümeyye Boyacı koleksiyona bir şampiyonluk daha ekledi!

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 41.58'lik dereceyle dünya şampiyonu oldu.
600'Ü AŞKIN SPORCUNUN ARASINDAN SIYRILDI
70 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun katıldığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstü yarışında madalya mücadelesi veren Sümeyye Boyacı, uzun süre önde götürdüğü yarışta Dünya Şampiyonu oldu.
SEVİLAY ÖZTÜRK GÜMÜŞ MADALYAYI ALDI
Sevilay Öztürk ise 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Yarış sonrası Milli Takım antrenörleri ve yarışı izleyen Türk yetkililer büyük sevinç yaşadı. Altın madalyayı getiren Sümeyye Boyacı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapmıştı.