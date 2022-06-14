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    • Spor
    • 14.06.2022 11:51
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    • 14.06.2022 11:56
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    Galatasaray'a tekrar başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı!

    11 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından tekrar Galatasaray başkanı olan Dursun Özbek, mazbatasını aldı. Resmen göreve başlayan Dursun Özbek, mazbata töreninde yaptığı konuşmasında beraberlik ve sevgi vurgusu yaptı.

    takvim.com.tr
    Dursun Özbek mazbatasını aldı!

    Galatasaray'da yapılan seçimin ardından Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbatasını aldı.

    RESMEN BAŞLADI

    Sarı kırmızılı kulüpte ikinci dönemine başlayacak olan Özbek, resmi olarak görevine başlamış oldu.

    BİRLİK VURGUSU

    Mazbata töreninde konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Yeniden göreve gelme heyeacanını yaşıyorum. Burası benim yuvam. Çok projemiz vardı, onları umarım gerçeğe dönüştüreceğiz. Camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Sevgi iklimi hakim olsun." dedi.

        SEVGİ VURGUSU

        Birbirini sevmenin öneminden bahseden Özbek, "Birbirimizi sevmemek için hiçbir sebep yok. Biz büyük bir aileyiz ve bunu çok önemsiyorum. Genel kurul ve taraftarlardan bana yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

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