Galatasaray'a tekrar başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı!

SEVGİ VURGUSU

Birbirini sevmenin öneminden bahseden Özbek, "Birbirimizi sevmemek için hiçbir sebep yok. Biz büyük bir aileyiz ve bunu çok önemsiyorum. Genel kurul ve taraftarlardan bana yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.