Galatasaray'a tekrar başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı!

Galatasaray'da yapılan seçimin ardından Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbatasını aldı.
RESMEN BAŞLADI
Sarı kırmızılı kulüpte ikinci dönemine başlayacak olan Özbek, resmi olarak görevine başlamış oldu.
BİRLİK VURGUSU
Mazbata töreninde konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Yeniden göreve gelme heyeacanını yaşıyorum. Burası benim yuvam. Çok projemiz vardı, onları umarım gerçeğe dönüştüreceğiz. Camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Sevgi iklimi hakim olsun." dedi.