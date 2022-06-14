Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, ülkesinin basınında geleceğini konuştu!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu. 36 yaşındaki golcü eski kulübü Saint Etienne'ye dönüp dönmeyeceğine dair önemli açıklamalara imza attı.
FRANSA İHTİMALİ KONUŞULUYORDU
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında ikinci kez kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis'in adı sezonun bitmesiyle bazı Fransız kulüpleri ile anılmaya başlamıştı. Ligue 1 ekiplerinden Reims ve 2. Lige düşen eski kulübü Saint Etienne'in transfer listesinde olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda transferine dair önemli açıklamalar yaptı.
İSTANBUL'DA MUTLU
Gomis, "Saint Etienne'e geri dönmek ister misin?" şeklindeki soruya, "Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama şu an Galatasaray'da ve İstanbul'da çok mutluyum" diyerek transferine dair iddialara son noktayı koydu ve Sarı-Kırmızılı kulüpte kalacağını açıklamış oldu.