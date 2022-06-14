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    • Spor
    • 14.06.2022 14:21
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    • 14.06.2022 15:44
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    Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, ülkesinin basınında geleceğini konuştu!

    Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, ülkesinin basınına geleceği hakkında konuştu. Fransa'dan talipleri olduğu hatırlatılan Gomis, İstanbul'da çok mutlu olduğunu söyledi. İşte Gomis'in sözleri...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Gomis’ten transfer sözleri!

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu. 36 yaşındaki golcü eski kulübü Saint Etienne'ye dönüp dönmeyeceğine dair önemli açıklamalara imza attı.

    FRANSA İHTİMALİ KONUŞULUYORDU
    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında ikinci kez kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis'in adı sezonun bitmesiyle bazı Fransız kulüpleri ile anılmaya başlamıştı. Ligue 1 ekiplerinden Reims ve 2. Lige düşen eski kulübü Saint Etienne'in transfer listesinde olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda transferine dair önemli açıklamalar yaptı.

    İSTANBUL'DA MUTLU

    Gomis, "Saint Etienne'e geri dönmek ister misin?" şeklindeki soruya, "Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama şu an Galatasaray'da ve İstanbul'da çok mutluyum" diyerek transferine dair iddialara son noktayı koydu ve Sarı-Kırmızılı kulüpte kalacağını açıklamış oldu.

        9 GOL ATMIŞTI

        Galatasaray'ın devre arasında bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı deneyimli forvet, Sarı-Kırmızılı forma altında 14 lig maçında 9 gol atmıştı.

        1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

        Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gomis, Sarı-Kırmızılı takımda kalması halinde gelecek sezon için 1 milyon 750 bin Euro kazanacak.

        6 MİLYONA SATILMIŞTI

        Galatasaray 2017 yılında 2.5 milyon Euro'ya Swansea'den transfer ettiği Gomis'i, 2018 yılında Al Hilal kulübüne 6 milyon Euro'ya satmıştı.

        DIAGNE GOMIS'İ GEÇMİŞTİ

        Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı forma altındaki ilk döneminde 2017-2018 sezonunda ligde attığı 29 golle Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olmayı başarmıştı. Gomis'in rekorunu bir sezon sonra ise Mbaye Diagne geride bırakmıştı.

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        Haberler Spor Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, ülkesinin basınında geleceğini konuştu!
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