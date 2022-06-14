Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, ülkesinin basınında geleceğini konuştu!

İSTANBUL'DA MUTLU

Gomis, "Saint Etienne'e geri dönmek ister misin?" şeklindeki soruya, "Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama şu an Galatasaray'da ve İstanbul'da çok mutluyum" diyerek transferine dair iddialara son noktayı koydu ve Sarı-Kırmızılı kulüpte kalacağını açıklamış oldu.