Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor...

RAKİP UKRAYNA YA DA DANİMARKA'DAN

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.