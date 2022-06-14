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    • Spor
    • 14.06.2022 14:00
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    • 14.06.2022 14:03
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    Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor...

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri çekilecek kura ile belli oluyor. 15 Haziran'da çekilecek kura, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak...

    Avrupa’da rakipler belli oluyor!

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

    İSVİÇRE'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

    RAKİP UKRAYNA YA DA DANİMARKA'DAN

    Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

    İLK MAÇLAR 19-20 TEMMUZ'DA

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
        Temmuz için bir zam sinyali daha
        Haberler Spor Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor...
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